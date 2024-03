Yiddá Eslava tras revelar que Julián Zucchi le fue infiel: "Decidí callar por mis hijos"

Yiddá Eslava se sinceró sobre su separación con Julián Zucchi. La actriz peruana afirmó que el actor argentino “le fue infiel” y que ese fue el motivo principal de su ruptura anunciada en octubre de 2023. Fue en el programa Amor y fuego, emitido este miércoles, que la exintegrante de Combate dio detalles y explicó los motivos para separarse de su aún esposo.

“Yo me separé de Julian porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Decidí callar. Lo guardé tanto tiempo por ms hijos. Solo por ellos, porque ellos no merecen que el nombre de su mamá y de su papá estén en titulares”, explicó.

En efecto, Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron hace cinco meses que ya no eran pareja, pero aseguraron que “siempre serán una familia”. No obstante, Yiddá Eslava acaba de revelar que tuvo que “morderse la lengua” por el bienestar de sus hijos.

“Me mordí la lengua, me pasé lo coágulos. Respiré y dije ‘Vamos para adelante’. Cuando yo le descubro la infidelidad claramente se rompe el vínculo de amigos y de pareja”, declaró la protagonista de Si, mi amor.

Seguidamente, Eslava agregó: “¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor. Yo soy muy firme con mis decisiones cuando yo decido cortar con una persona porque yo merezco a alguien que me respete como mujer”.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi confirmaron su ruptura tras más de 11 años de relación. | Fuente: Instagram (yiddaeslavap)

Yiddá Eslava afirma que reportera no se metió en su relación

Yiddá Eslava no quiso dar el nombre de la persona con quien Julián Zucchi le fue “infiel”. No obstante, descartó que haya sido una reportera de ATV con quien el actor está saliendo “de manera oficial” actualmente.

“Ella no se metió en mi relación, yo no sé hace cuanto conoce a Julián, pero claramente, ella no se metió en mi relación. Me da gusto por ella. No hay nada más bonito que estar en pareja, sentirte contenta. Yo lo estoy viviendo”, señaló.

En otro momento, Yiddá Eslava respondió a Magaly Medina quien la calificó de “estar celosa y dolida” al ver las imágenes de Amor y Fuego entre Julián Zucchi y una reportera que trabaja en su programa en ATV.

“Es muy fácil agarrar la integridad de una mujer especialmente y hacerla puré. Hay situaciones que no puedo tolerar como diciendo que yo estoy celosa, dolida, por haberlo visto besándose. Eso no es cierto, yo estoy, realmente, feliz. Estoy feliz con esta nueva relación”, acotó.

Julián Zucchi contó como conoció a reportera

El último martes, Julián Zucchi confirmó que está saliendo con una reportera del programa Magaly TV La Firme. Esto, luego de que se difundieran imágenes de Amor y fuego donde el argentino aparece besándose con la joven en un local nocturno en Madrid.

“Es la única chica con la que yo salgo. Hace una semana, por lo menos, que somos exclusivos. No tengo la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico. He vuelto a bailar, a sentirme feliz y con mucha cautela”, declaró el argentino.

En efecto, el actor contó que conoció a la comunicadora cuando ella lo entrevistó por primera en su departamento de soltero y que fue él quien la invitó a salir.

“Me pareció una chica muy inteligente. Al tiempo hablamos por Instagram y la invité a cenar. Nos estamos viendo hace aproximadamente tres semanas o un mes”, añadió.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis