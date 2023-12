Paolo Hurtado, Ale Fuller, Yiddá Eslava y más: ¿qué parejas de la farándula terminaron su relación en 2023?

Ya sea producto por los 'ampays' de Magaly Medina o por razones que ellos mismos han dado a conocer, este 2023 ha sido crucial para las parejas de la farándula nacional.

Desde marzo de este año se volvió recurrente ver en las redes sociales ver una serie de comunicados de estos personajes, entre deportistas, modelos, actores y más, anunciando que decidieron separarse.

¿Quiénes son? ¿Por qué terminaron? ¿Cómo reaccionaron a la ruptura? En esta nota te contamos todos los detalles.

MARZO

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes

Magaly Medina compartió un 'ampay' de Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo en el Cusco. De acuerdo con las imágenes emitidas en su programa, el futbolista de Cienciano recibió en su casa a la modelo donde pasó la noche y luego se fueron a pasear a los lugares turísticos de esta ciudad. Después de ver el 'ampay', Fuentes compartió un corto comunicado donde anuncia el fin de su matrimonio.

Pese a que el volante vivía en el Callao y ella en La Victoria, el amor nació entre ambos y poco a poco se consolidó. Fuente: @rosafuentes

ABRIL

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama

El fundador de Rústica contrajo matrimonio con la cantante cubana Lisandra Lizama, sin embargo, diez meses después de convivencia, la joven decidió terminar su matrimonio por supuesta violencia familiar, maltrato psicológico y hostigamiento. La pareja tuvo dos bodas: una en Cuba y la otra en Lima que fue televisado.

Mauricio Diez Canseco conoció a la cubana en un casting para seleccionar a Las Chicas Doradas de Rústica.

Carolina Braedt y Bruno Vega

La influencer Carolina Braedt (Fashaddicti) tuvo una relación con Bruno Vega, conocido como ‘El Morsi’ que inició en 2013 y casi 10 años después, la pareja decidió casarse en una ceremonia íntima y lujosa que se celebró en La Molina. Sin embargo, un año después de la boda, se separaron.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo, Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar. Seguimos súper unidos como socios y amigos. Espero que entiendan mi silencio sobre esto”, escribió en su comunicado.

Carolina Braedt y Bruno Vega cuando eran estudiantes del colegio Peruano Alemán Alexander Von Humboldt y se conocieron por amigos en común.Fuente: @carolinabraedt

AGOSTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, fue captado entrando al hotel Westin con Mariana de la Vega. Si bien ambas partes habían hecho su descargo, la conductora de televisión reveló que su matrimonio no está pasando por un buen momento tras los ataques que viene recibiendo por la supuesta infidelidad.

Por ese motivo, la modelo decidió responder en qué situación está con el padre de sus hijos. “Quiero decir que agradezco la preocupación de todos ustedes, pero no voy a hablar de mi vida privada. Es algo que me compete a mí y a mi familia. Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso”, expresó.

Maju Mantilla contó que conoció a Gustavo Salcedo en 2004, cuando se estaba preparando para competir en el Miss Mundo. En aquella ocasión, ambos coincidieron durante una sesión de fotos.Fuente: @majumantilla

Óscar López Arias y Daniela Sarfati

"Ahora sí, estoy empezando una nueva relación", dijo el actor en el programa América Hoy, dejando en claro que su relación con la actriz llegó a su fin.

Cabe recordar que ambos contrajeron matrimonio en el 2006. Siete años más tarde, ambos anunciaron su separación; sin embargo, decidieron retomarla en 2018. A pesar de vivir juntos en aquella ocasión, la pareja aseguró que dormían en cuartos separados.

Daniela Sarfati y Óscar López Arias se conocieron en el 2004 cuando se encontraban grabando la telenovela 'Eva del Edén'.Fuente: @danielasarfati

OCTUBRE

Yiddá Eslava y Julián Zucchi

Los actores terminaron su relación de más de 11 años. Ambos se conocieron en el desaparecido reality Combate, y públicamente demostraron ser una de las parejas más sólidas de la televisión. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría a más de uno.

A través de un video, señalaron que fue una decisión tomada de mutuo acuerdo. En su mensaje, destacaron el respeto que aún se tienen y reafirmaron su compromiso como padres dedicados para sus dos hijos.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se conocieron en el programa 'Combate' en el año 2012.

Ale Fuller y Francesco Balbi

En febrero de este año, Alessandra Fuller anunció su compromiso con Francesco Balbi, sin embargo, ocho meses después, contó que sus caminos han tomado direcciones distintas por lo que decidieron poner fin a sus planes de matrimonio.

“Uno nunca está del todo listo para verbalizar las situaciones dolorosas, pero creemos que es tiempo de compartirlo. Después de los mejores momentos compartidos y el sueño de una vida juntos, hemos comprendido que nuestros caminos deben tomar direcciones distintas. Nuestra relación ha representado una felicidad única e importante en nuestras vidas, por lo cual nos estaremos eternamente agradecidos”, se lee en su mensaje.

Alessandra Fuller y Francesco Balbi se conocieron en Miami en 2021 y se comprometieron tiempo después en la torre Eiffel, en París.Fuente: @alefuller

NOVIEMBRE

Austin Palao y Flavia Laos

El ex chico reality y la influencer ya no se dejaban ver juntos desde hace algún tiempo, y sus recientes apariciones individuales en redes sociales y televisión habían avivado los rumores de una crisis de pareja.

Sobre las razones de este distanciamiento, Palao explicó que ambos no comparten los mismos objetivos de vida. Agregó que el momento no es fácil para ninguno de los dos y solicitó respeto por su privacidad durante este período.

Flavia Laos y Austin Palao se conocieron en 'Gótica' (una discoteca de Miraflores), cuando ella tenía 16 años.Fuente: @flavialaosu

Daniela Darcourt y Jeremy Montalva

A pesar de que no está acostumbrada a dar detalles de su vida privada, Daniela Darcourt decidió revelar que ya no tiene una relación amorosa con Jeremy Montalva. En conversación con América Espectáculos, no quiso ahondar en lo que pasó, pero confesó que por el momento quiere estar soltera.

"A estas alturas de la vida, yo le diría a la gente que busquen su tranquilidad, su paz. No hay que ser necios y decir, ‘yo me quedo’ de terco o terca y no. No hay que esperar odiarse para recién (terminar). Yo creo que es sano que las parejas se den un espacio y respiren", comentó.