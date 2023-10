"Esto no es una broma": Julián Zucchi descarta que su ruptura con Yiddá Eslava sea publicidad

Luego de que Yiddá Eslava se pronunciara en redes sociales tras anunciar su ruptura con Julián Zucchi, el padre de sus hijos hizo lo mismo en su cuenta de Instagram.

Visiblemente incómodo con las críticas que ha leído en la publicación, el actor salió al frente para aclarar que su separación no es por publicidad: "Conozco bien nuestro medio, en él me he desenvuelto desde los siete años y entiendo que habrá opiniones y hasta chistes sobre lo que estamos viviendo, pero es crucial aclarar que esto no es marketing, ni una broma, es una situación personal", aclaró.

Asimismo, Julián Zucchi resaltó que la película ¿Ahora somos 3? Sí, mi amor fue grabada hace tiempo y el guion escrito hace dos años, aunque es el fin de la saga por lo que no tiene relación con su momento actual.

"Pedimos no opacar el esfuerzo y talento de quienes colaboraron, con especulaciones. Seguimos aquí, afrontando y agradeciendo el respeto hacia nosotros", finalizó.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi ponen fin a su relación

Las rupturas sentimentales no cesan en la farándula peruana. Esta vez, los actores Julián Zucchi y Yiddá Eslava confirmaron oficialmente el fin de su relación de más de 11 años. Ambos se conocieron en el desaparecido reality Combate, y públicamente demostraron ser una de las parejas más sólidas de la televisión. La noticia de su separación ha caído como un balde de agua fría a más de uno.

"Una separación puede ser muy 'dolorosa y agresiva' o 'amistosa y respetuosa' y es la que elegimos. Nosotros compartíamos muchas facetas: de amigos, de socios, padres y pareja", indican en sus cuentas oficiales de Instagram.

A través de un video, Julián Zucchi y Yiddá Eslava señalaron que fue una decisión tomada de mutuo acuerdo. En su mensaje, destacaron el respeto que aún se tienen y reafirmaron su compromiso como padres dedicados para sus dos hijos.

"Lo mejor que nos pudo pasar, es tener a nuestros hijos, los cuales amamos y respetamos por sobre todas las cosas, cuando los planeamos, siempre nos juramos que íbamos a criarlos en un ambiente saludable, por ello y cumpliendo nuestra palabra, hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia", explicaron.

La separación de Julián Zucchi y Yiddá Eslava ha dejado a sus seguidores conmocionados y ha generado un debate en las redes sociales sobre el destino de sus proyectos en el cine.

"En lo laboral, seguiremos siendo socios, trabajando en proyectos, juntos o apoyándonos, ya que la admiración se mantiene intacta. Ya no somos pareja, pero siempre seremos una familia. ¡La Familia Zucchi Eslava!", acotaron.