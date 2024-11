"Soltero, pero nunca solo": Julián Zucchi confirma el fin de su relación con Priscila Mateo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A propósito de presentar la obra El divorcio en el Centro Cultural Ricardo Palma y que está protagonizado por Julián Zucchi, Melissa Paredes, Carl Espinal y Stephie Jacobs; el actor argentino visitó el programa Así Somos, de RPP, no solo para contar detalles de esta comedia que tendrá su estreno este viernes 8 de noviembre, también habló sobre su situación sentimental.

Junto con Jacobs, los artistas bromearon sobre la coincidencia en que todos son divorciados por lo que le pusieron un toque personal a sus papeles. Sin embargo, Alan Diez le preguntó a la actriz si actualmente tenía pareja, a lo que ella respondió: "Soltera, pero nunca sola", dijo entre risas, para después agregar: "O sea, siempre estoy acompañada de mis hijos".

Después, el presentador le preguntó lo mismo a Julián Zucchi ya que estuvo en el ojo de la tormenta por su relación con la exreportera Priscila Mateo tras su separación con Yiddá Eslava.

"Yo estoy muy bien. Como dijo Stephie: ‘Soltero, pero nunca solo’, acompañado de mis hijos. No tengo gatos, no tengo nada, solo tengo mis hijos", mencionó, y después cambió de tema. "Estoy contento de que este fue un año bisagra para mí, de mucho aprendizaje y terminarlo con este proyecto, me encanta. Soy amante del teatro", sostuvo.

¿Cómo conoció Julián Zucchi a Priscila Mateo?

Tras un 'ampay' de Amor y Fuego difundido en marzo de este año, Julián Zucchi contó cómo conoció a la reportera Priscila Mateo con quien fue visto en una discoteca en Madrid, España. "Yo estaba muy encerrado y apareció a hacerme un reportaje. Ella tiene un talento, es muy intuitiva, cuando ve a una persona que está en una coraza tan grande y ve un poco de luz dentro, ella sabe cómo entrar", dijo a Encendidos de RPP.

En ese sentido, el actor confesó que desde que conoció a la comunicadora su vida empezó a mejorar. "En ese momento, mi vida empezó a ser más linda. Empecé a vibrar más alto. Me fue bien con mis shows y las marcas ya querían trabajar conmigo. Mi vida era feliz, estaba en el mejor momento", aseguró.

De igual manera, mencionó que el mismo día del 'ampay', su show estaba lleno al vender todas las entradas disponibles. Además, volvió a resaltar que su éxito fue por su vínculo con la comunicadora. "Desde que yo conocí a Priscila, volví a bailar. La gente lo toma como algo superficial, pero para mí es un montón. Yo estaba encerrado como un ermitaño y volví a sentir vida y estaba feliz", agregó.

¿Cómo se encuentra su relación con Yiddá Eslava?

Julián también reveló que finalmente llegó a un acuerdo con Yiddá, con quien tiene dos hijos en común. Reconoció que a veces se peleaban por "tonterías", pero que algo que no dependía de ninguno de ellos, que describió como "la vida, el destino", los obligó a solucionar las cosas.

Aunque dijo que aún está "intentando" llegar a un consenso con su expareja, reflexionó: "Los seres humanos a veces nos lastimamos, pero también es loable decir: 'Perdona, fue sin querer. No quise lastimarte, no fue mi intención'... desde cualquiera de los dos lados". Cuando se le preguntaron si pidió perdón a Yiddá por el final de su relación, el actor respondió: "Sí, claro".

Podcast recomendado AMANDA PORTALES PREPARA SU REGRESO A LOS ESCENARIOS POR TODO LO ALTO EN EL GRAN TEATRO NACIONAL. Leer más En escena | programa AMANDA PORTALES REGRESA A LOS ESCENARIOS EN EL GTN