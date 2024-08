Julián Zucchi confiesa que su vida "empezó a ser más linda" tras ampay con reportera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julián Zucchi habla sobre el proceso de separación de su expareja Yiddá Eslava. | Fuente: RPP

Julián Zucchi reflexionó sobre el proceso de separación de su expareja Yiddá Eslava. En diálogo con Conexión de RPP, el actor argentino admitió que sintió mucho enojo con las personas que "hablaban de su vida" en los medios de comunicación y en las redes sociales, por lo que empezó a escribir un guion para un nuevo show basado en su regreso a la soltería.

"Este show lo empecé a escribir enojado. Venía aguantando a mucha gente que hablaba de mi vida. Me dijeron mal hombre, manipulador, y poco hombre. Todo esto a raíz de que yo dije que espero quererla y amarla a ella (Yiddá Eslava) por toda la vida como la mamá de mis hijos", manifestó.

En ese sentido, Julián Zucchi recalcó que se siente tranquilo de que Yiddá Eslava sea la madre de sus hijos en caso de cualquier cosa que suceda. "Estoy orgulloso de Yiddá como la mamá de mis hijos. Si algún día me tengo que ir de viaje, o me pasa algo, puedo quedarme tranquilo porque mis hijos tienen una gran madre", dijo.

Seguidamente, el exintegrante de Parchis añadió: "Espero que a ella le pase lo mismo conmigo. Ojalá algún día podamos ser equipo, y si a ella le pasa algo, yo voy a estar ahí. Los chicos pueden estar conmigo".

Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron su separación en octubre de 2023. | Fuente: Instagram (yiddaeslavap)

Julián Zucchi sobre ruptura con Yiddá Eslava: "Lo intentamos todo"

Julián Zucchi afirmó que la primera ruptura con Yiddá Eslava fue en febrero de 2023 y que a partir de ahí empezaron a distanciarse hasta su separación pública en octubre de ese año.

"Luché porque tenía muchas cosas que perder. Lo intentamos todo (con Yiddá Eslava). Hoy tengo la conciencia tranquila de que di todo por mi familia y por mi relación", sostuvo.

Asimismo, señaló que le costó mucho irse de su casa y aceptar que no viviría más con sus hijos. "Teníamos una linda casa y de repente tenía que alquilarme un departamento que no tenía muebles, dormía en el piso. Esa fue la imagen de la soledad", recordó.

En otro momento, mencionó que decidieron no cancelar la última entrega de Sí, mi amor ya que había mucha gente trabajando en la película y, además, había "un contrato firmado con Netflix".

"Ya grabar la película fue difícil. Inmediatamente tuvimos otra separación en julio, justo para el cumpleaños de ella, de ahí vino toda esa etapa turbulenta", acotó.

La película peruana 'Sí, mi amor' es producida y protagonizada por Julián Zucchi y Yiddá Eslava. | Fuente: Instagram (yiddaeslavap)

Julián Zucchi cuenta cómo conoció a reportera Priscila Mateo

Julián Zucchi contó cómo conoció a la reportera Priscila Mateo con quien fue visto en una discoteca en Madrid, España, tras un 'ampay' de Amor y Fuego difundido en marzo de este año.

"Yo estaba muy encerrado y apareció Priscila Mateo a hacerme un reportaje. Ella tiene un talento, es muy intuitiva, cuando ve a una persona que está en una coraza tan grande y ve un poco de luz dentro, ella sabe cómo entrar", dijo.

En ese sentido, el actor confesó que desde que conoció a la comunicadora su vida empezó a mejorar. "En ese momento, mi vida empezó a ser más linda. Empecé a vibrar más alto. Me fue bien con mis shows y las marcas ya querían trabajar conmigo. Mi vida era feliz, estaba en el mejor momento", aseguró.

De igual manera, mencionó que el mismo día del 'ampay', su show estaba lleno al vender todas las entradas disponibles. Además, volvió a resaltar que su éxito fue por su vínculo con la comunicadora.

"Desde que yo conocí a Priscila, volví a bailar. La gente lo toma como algo superficial, pero para mí es un montón. Yo estaba encerrado como un ermitaño y volví a sentir vida y estaba feliz", agregó.

Julián Zucchi habló de su 'ampay' con la reportera Priscila Mateo. | Fuente: Instagram (julianzucchi)

Julián Zucchi asegura que “ya no se pelea con nadie” tras su ‘ampay’

Julián Zucchi recalcó que, pese a mantener una amistad con Yiddá Eslava, esta se rompió el último 29 de diciembre tras su celebración de cumpleaños.

"Festejé mis 40 años. Toda la gente que me quería estaba ahí, menos mis hijos. Quizás ella se molestó porque dije eso, sé que a ella le dolió. En simultáneo, Yiddá estaba conociendo a su nueva pareja y creo que ahí empezaron los problemas", declaró.

De igual manera, el exparticipante de Combate señaló que el verdadero quiebre fue en marzo de este año cuando salió su 'ampay' en Amor y fuego con la reportera Priscila Mato.

"Cuando sale mi ampay en Madrid, algo la hace enojar. Ahí empezó todo el tema mediático que yo siempre quise manejarlo en privado. Sabía que tenía que manejarlo en privado, lo intenté, pero después no pude y exploté", acotó.

En consecuencia, Julián Zucchi contó que se enojó mucho con Magaly Medina y con Rodrigo González, 'Peluchin', por "decir y asegurar cosas". No obstante, recalcó que ahora ya no les guarda rencor. "Hoy ya no me peleó con nadie. Me puede cruzar con ellos. Qué digan lo que me digan, espero no picarme ni enojarme nunca más", concluyó.

