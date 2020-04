Ezio Oliva cumple promesa a su hija y canta 'Libre soy' de la cinta "Frozen". | Fuente: Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Ezio Oliva y Karen Schwarz compartieron la amena celebración que realizaron en su hogar por el cumpleaños de su pequeña hija Antonia.

Por su parte, Oliva compartió un video en el que canta el tema musical 'Libre soy' de la película animada "Frozen", cinta de la que es fanática su hija.

"Hoy mi hija cumplió 3 años y le prometí que cantaría #LIBRESOY por su cumpleaños, así que aquí vamos", anotó el cantante en la publicación del video.

Previamente, el artista compartió un carril de fotografías de la pequeña Antonia desde que tenía apenas unos días de nacida hasta una de las últimas instantáneas que se tomaron juntos.

"Día 26 en Cuarentena Nacional y hoy tengo la suerte de celebrar tus 3 años con salud", escribió. "Llegaste a mi vida para transformarla de una manera que jamás imaginé pero sobre todo me enseñaste que no hay distancia que pueda alejar al amor y que mi mayor miedo en la vida es que no seas Feliz", agregó Ezio Oliva.

"Te Amo mi chiquitita preciosa y espero que Dios nos de la oportunidad de celebrar muchos años más, sin importar donde ni como pero juntos como hoy, Feliz cumpleaños Antonia", concluyó su post.

De esta manera, Ezio Oliva cumplió el sueño de su pequeña hija, que cumplió un año más de vida en medio de la cuarentena obligatoria, ordenada en el país para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

SU SEGUNDA HIJA

Como se recuerda, en noviembre del 2019, a través de sus redes sociales, la presentadora Karen Schwarz confirmó que ella y su esposo Ezio Oliva serían padres nuevamente.

"Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas, solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. SERÉ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ”, escribió la conductora en un emotivo mensaje.

Por su parte, el cantante Ezio Oliva también se pronunció, en redes sociales, sobre el embarazo de su esposa. "Hay tanto por agradecer, pero sobre todo la familia que estoy construyendo junto a la mujer de mi vida", señaló.

Posteriormente, la conductora de Latina reveló que tendrían una niña. "Estoy enamorada de Antonia (su hija mayor) y mi sueño era tener una segunda mujercita. Ezio y yo estamos felices", contó.