Karen Schwarz confesó que le es difícil hacer videos para TikTok. | Fuente: Instagram

La conductora de televisión, Karen Schwarz, suele ser muy activa en sus redes sociales, por lo que se encarga de que el material que comparte con sus seguidores salga perfecto.

Sin embargo, la presentadora de "Modo Espectáculos" confesó que le es difícil hacer videos para TikTok y explicó por qué en un clip que compartió en su cuenta de Instagram.

"Cuando me la quiero dar de Tiktokera. El detrás de cámaras", anotó la esposa de Ezio Oliva. "Cuando me preguntan porque no hago TikTok más seguido El video responde esa pregunta", añadió.

En el video, Karen Schwarz muestra todos los errores y las veces que tiene que repetir sus pasos para lograr el resultado que quiere.

SE CASARÁ POR TERCERA VEZ

A través de sus redes sociales, Karen Schwarz anunció que se casará por la iglesia con Ezio Oliva. Ante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, indicó que la ceremonia se realizará cuando todo vuelva a la normalidad.

“Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó a sus seguidores en Instagram.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y próximamente lo harán por religioso.

