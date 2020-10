Karen Schwarz teme que hayan complicaciones en el corazón de su hija Cayetana. | Fuente: Instagram | Karen Schwarz

El día que nació Cayetana, segunda hija de Karen Schwarz y Ezio Oliva, la conductora de televisión reveló que la bebé llegó al mundo con un problema de cardiopatía tipo congénita. La hermana de Antonia ha estado en constantes chequeos por lo que la artista espera que todo vaya bien:

“Aún falta un mes más para que vuelvan a ver tu corazoncito, pero presiento que todo está muy bien”, escribió Schwarz en su cuenta de Instagram. Como se recuerda, el mal fue diagnosticado cuando la modelo tenía 32 semanas de gestación.

Tras publicar una foto de sus hijas en sus redes sociales, un usuario le preguntó de qué estaba enferma la bebé por lo que la esposa de Ezio Oliva respondió con un extenso mensaje asegurando que si no se recupera de manera natural, tendrán que recurrir a una operación:

“Nació con una cardiopatía, pero gracias a Dios fue la más leve. Hay que esperar los primeros meses de vida para ver si ya se solucionó de forma natural, sino tendrá que ser sometida a una operación”, escribió.

Sin embargo, la conductora de “Modo Espectáculos” espera que ese no sea el caso ya que consultaron con dos médicos: “Según lo que nos dice su pediatra y el cardiólogo que la vio cuando nació y a los 2 meses de nacida, hay que hacerle el seguimiento hasta q todo esté ok”, concluyó.

MATRIMONIO SÓLIDO

Ezio Oliva dedicó unas tiernas palabras a su esposa Karen Schwarz por los 5 años de casados que llevan desde que contrajeron matrimonio de manera simbólica en Punta Cana, República Dominicana.

El cantante peruano compartió una imagen a sus redes sociales donde aparece junto a Schwarz mientras disfrutan del sol y de la playa.

“Ayer cumplimos 5 años desde que nos casamos simbólicamente en la playa...años en donde hemos tenido altas y bajas, tiempos en donde hemos construido más de lo que alguna vez imaginamos, pero sobre todo hemos confirmado que no hay amor más poderoso que el de la familia. Te amo amor de mi vida, siempre has sido tú”, reza su romántico mensaje.

