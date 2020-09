Karen Schwarz y Ezio Oliva no tendrán más hijos luego de Antonia y Cayetana. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz y Ezio Oliva no planean agrandar la familia. Tras el nacimiento de su segunda bebé, la presentadora de televisión negó que quisiera tener más hijos en el futuro, debido a que se sometió a una ligadura de trompas. Actualmente, la pareja tiene dos hijas, Antonia y Cayetana.

En su programa “Modo espectáculos”, la conductora reveló que no llegará una tercera descendencia en su matrimonio, ya que se realizó dicha cirugía de método anticonceptivo. En una conversación con Josimar, ambos compartían los resultados de los ejercicios para mantenerse en forma.

En un momento, Schwarz expresó que sí ha tenido cambios positivos en su cuerpo desde el embarazo, y el salsero peruano le hizo una broma en referencia su esposo, el cantante Ezio Oliva. “¿Qué cosa?”, respondió ella y agregó: “Yo ya me ligué. Así que el tercero ya no viene. Así que tranquilo”.

El pasado 20 de mayo, la conductora de Latina dio a luz a su segunda bebé, Cayetana, en medio de la cuarentena obligatoria por la COVID-19. En los últimos meses de su embarazo y, tras recibir a la pequeña en casa, se mantuvo alejada de las pantallas de televisión, debido a que, antes de la pandemia, trabajaba en “Mujeres al mando”.

SE CASARÁ POR TERCERA VEZ

A traés de sus redes sociales, Karen Schwarz anunció que se casará por la iglesia con Ezio Oliva. Ante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, indicó que la ceremonia se realizará cuando todo vuelva a la normalidad.

“Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó a sus seguidores en Instagram.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y próximamente lo harán por religioso.