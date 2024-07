Karina Calmet revela por qué no participó en la despedida de 'Nubeluz' pese a ser invitada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karina Calmet decidió romper su silencio después de que el programa Amor y Fuego cuestionara su ausencia en la reciente despedida de Nubeluz, celebrada el fin de semana pasado en el estadio de San Marcos.

Según el programa de espectáculos, en ningún momento del evento se mencionó a la actriz, a pesar de haber sido parte del elenco original del recordado programa infantil.

También se insinuó una posible enemistad o distanciamiento, aunque Almendra Gomelsky, excompañera de conducción, aseguró que Karina fue convocada en más de una ocasión para participar en los eventos de Nubeluz.

"La hemos convocado para este show en julio. La vez pasada también fue invitada, pero no estaba en el país y dejó un video grabado", declaró Almendra a Trome.

"Ella llegó en una etapa difícil del programa, a los finales ya. Ella también era Miss, era mucho trabajo para ella como Miss Perú y además estando en el programa. Pero siempre con mucho cariño, siempre que nos encontramos en Lima, siempre ha sido lindo verla, es una mujer super talentosa", añadió.

Karina Calmet explica por qué no estuvo en el show de despedida de Nubeluz

Ante estos cuestionamientos y dudas de sus seguidores, Karina Calmet utilizó sus redes sociales para aclarar que no existe ningún conflicto con la producción ni con sus excompañeras de Nubeluz. Según explicó, un problema de salud y asuntos familiares, le impidieron unirse al espectáculo de despedida.

"Me paso un ratito por aquí para contarles que si fui invitada a la despedida de Nubeluz, etapa de mi vida recuerdo con muchísimo cariño. No me pude acoplar a los ensayos, primero, por la influenza del mal que me tuvo unas semanas en cama. Y también, como la les hemos contado, mi hija Nae y mi yerno acaba de irse a vivir a EE.UU. hemos estado el último tiempo juntos, compartiendo momentos familiares", explicó Calmet.

Finalmente, la actriz destacó el esfuerzo de sus excompañeros para mostrar el aprecio que los seguidores aún sienten por el programa.

"Me alegra muchísimo ver el éxito de la despedida de Nubeluz y el magnífico trabajo realizado por la producción, Dalinas, Cíndelas, Gólmodis... Y por supuesto, que el cariño de los nubecinos sigue intacto ¡Los quiero mucho!", concluyó la actriz.

