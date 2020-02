El conductor de Latina habló tras ser criticado en redes sociales. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella, nuevo conductor de Latina, se pronunció en sus redes sociales tras el polémico comentario que realizó en su programa “Todo por amor” el cual ha sido criticado. El ex “guerrero” subió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a una frase.

“La mejor venganza es siempre ir adelante y feliz, ya que el karma está haciendo su trabajo”, escribió el nuevo conductor. Las críticas hacia Porcella ocurrieron cuando este conducía junto a Karina Rivera en el primer día de programa.

La polémica frase ocurrió casi al final del programa cuando uno de los concursantes se refirió a Karina Rivera al decirle que se encontraba “despampanante”.

Porcella, entonces, se acercó al participante y le dijo: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

Seguidamente, Rivera no respondió a estas declaraciones y continuó con el desarrollo del programa. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales hicieron notar su malestar y se sumaron a una ola de críticas dirigidas al exintegrante de “Esto es Guerra”.

Al cierre de esta nota, RPP Noticias se comunicó con la producción del programa, pero no brindaron declaraciones.