Kate Candela sorprendió al revelar que quiere hacer las pases con Daniela Darcourt. Si bien ambas cruzaron palabras luego de formar parte de “Son Tentación” y no se llevaron bien, a Kate Candela le gustaría limar asperezas.

Como se recuerda, la salsera también tuvo sus diferencias con Paula Arias, pero compartieron un momento juntas donde conversaron y todo se arregló. Recordando ese momento, espera que con su excompañera las cosas se arreglen igual:

“La diferencia con Daniela Darcourt es que no se ha dado la oportunidad de poder conversar de frente, o sea, directamente. Pero yo creo que se va a dar en algún momento, ese espacio para poder conversar y saber qué es lo que pasa”, explicó Kate Candela al programa ‘Estás en Todas’.

Una de las mayores razones para amistarse con la intérprete de “Probablemente” es que quiere reunir -junto a Paula Arias- a todas las exintegrantes de “Son Tentación” y entre ellas también está Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez.

“Lo conversé con Paula, me gustaría que el reencuentro sea con nuestro público en vivo y escuchar el grito y la forma en la que canta el público con nosotras. No me gustaría, te soy sincera, que sea virtual”, aseguró Kate Candela.

Carrera como solista

En diciembre del 2018, Kate Candela anunció su retiro de la agrupación Son Tentación y, desde entonces, se dedicó a reforzar su carrera musical como solista. Luego de su ingreso a “El artista del año”, ahora el público puede conocer más de su talento para el canto y también el baile.

En una entrevista con el programa “Encendidos” de RPP Noticias, la ex vocalista de la orquesta de salsa habló de la producción musical en la que está trabajando y adelantó que, a diferencia de sus excompañeras Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez, su disco tendrá canciones propias.

“Salí de Son Tentación con la idea de seguir una carrera como solista. Mi propuesta es salir con temas inéditos, propios, porque la gente está cansada [de los cóvers]. Tenemos bastantes personas encargadas de toda esta producción, incluso músicos del exterior”, comentó Kate Candela.

