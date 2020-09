Katia Condos y su mensaje se vida. | Fuente: Instagram

La actriz de cine y teatro, Katia Condos, utilizó su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 930 mil seguidores, para dejar un mensaje sobre la vida.

En la publicación, la artista mostró tres fotografías, que datan de algunos años atrás y en las que se le aprecia feliz y haciendo curiosas muecas.

"Unas fotitos del recuerdo", anotó Condos, para luego asegurar que fue la risa lo que sacó de los momentos más difíciles que vivió.

"Como siempre lo digo… la risa me salvó. Lo hizo tiempo atrás y lo sigue haciendo ahora", señaló la esposa de Federico Salazar.

La instantánera tuvo mucha acogida de los fans de la actriz, quienes aprovecharon para destacar el talento de la peruana, que ha trabajado en películas como "Asu Mare", "El gran león", "A los 40", entre otras.

SOBRE LA PANDEMIA

Sobre la crisis por la COVID-19, Katia Condos confiesa que le "cuesta un montón aceptar la situación de aislamiento por la pandemia” y que ahora lamenta haber renegado por trabajar un domingo.

“No sabes la cantidad de veces que me he quejado de que un domingo tenía que ir al teatro. La próxima vez que vaya al teatro un domingo, lloraré de la felicidad”, indicó la actriz de "Locos de amor 3", quien habló de la reinvención del teatro.

"Se me hace un nudo en la garganta. No tengo idea de qué pasará. El arte siempre se reinventa, no se acaba, nos hace humanos, es el reflejo de la sociedad. No sé si durante un tiempo se tendrá que hacer en espacios abiertos", expresó Katia Condos.

