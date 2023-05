Katia Palma es comparada con Karen Schwarz tras subir foto en Instagram: "Se parecen"

Katia Palma fue elogiada nuevamente por sus seguidores tras subir una sesión de fotos en su cuenta oficial de Instagram. Esta vez la actriz cómica fue comparada con Karen Schwarz, la ex Miss Perú y presentadora de televisión, con quien compartió diversos programas en Latina.

En efecto, el actual jurado de ‘Duelo de Campeones’ lució un vestido negó con brillo y la espalda descubierta junto con un maquillaje y peinado que confundieron a sus fanáticos por lo que hicieron la comparación con Karen Schwarz, quien ganó el Miss Perú Universo el 2009.

“Se parece a Karen Schwarz”, “Pensé que era Schwarz”, “Estás para el Miss Perú”, “Estás espectacular”, “Regia”, “Tan bella”, fueron algunos de los comentarios dejados en las fotografías publicadas por Katia Palma con el mensaje “Calle, pero elegante”.

Katia Palma: “Mi meta es ser como Paloma Fiuza”

Katia Palma mantiene una figura saludable luego de hacerse un proceso de liposucción junto con una rutina de ejercicios que comparte en sus redes sociales. En una entrevista dada a la periodista Verónica Linares, Palma confirmó que fue al quirófano para tener un mejor físico.

"Uno siempre quiere verse bien. Me jalé un poquito. Claro que me dio miedo (…) Me gusta cómo me veía hasta que ya, dentro de tus cuatro paredes, dices 'hay algo que no está funcionando'”, señaló la también exjurado del programa de canto “Yo Soy”.



Uno trata de hacerse sus arreglitos. Me jalé la espalda. El pompis es de los ejercicios. Mi meta es ser como Paloma Fiuza", agregó la comediante.