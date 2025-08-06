Renzo Spraggon asegura que se dio "picos" con Pamela López en misma discoteca donde estaba Paul Michael

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renzo Spraggon asegura que se dio “picos y medios besos” con Pamela López dentro de un box en la cerrada discoteca ‘La Cueva de Kittypam’, en Jesús María, donde también estaba el cantante Paul Michael, la actual pareja de López.

Fue Macarena Gastaldo quien reveló días atrás, ante las cámaras de Magaly TV: La Firme, que el modelo y fisicoculturista argentino fue visto por un amigo de ella dando “chapes” a Pamela López cuando Paul Michael se fue al baño.

Dicha versión fue respaldada por Renzo Spraggon, quien contó que llamó a la argentina para reclamarle por el “problema” en que lo metió. “Yo nunca conté nada. Hay varios personajes que van a las fiestas y supuestamente uno de sus amigos de ella me vio esa noche y se le contó a Macarena”, sostuvo Renzo.

Al respecto, el también stripper contó que Elías Montalvo lo invitó al evento luego de haber conocida a Pamela López en la inauguración de un salón de belleza donde se fijó en ella consiguiendo que un amigo en común le dijeron que le escriba.

Asimismo, en una entrevista en el set de Magaly Medina, Spraggon mencionó que decidió “contar todo”, ya que Pamela López lo dejó mal parado al mostrar un chat donde él le escribe y ella lo deja en visto.

“Fui a La Cueva de KittyPam. Casi todas las noches estuve con Evelyn Vela ahí. Estuvimos toda la noche bailando. Vino otro grupo y una amiga de Pamela, se me acerca y me presenta a Pamela. Hablamos dos o tres palabras y se va a su box. Pasaron 40 minutos y esta chica me dice: 'Ven un rato al box'”, sostuvo.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Renzo Spraggon revela “picos” con Pamela López en discoteca

Renzo Spraggon aclaró que, si bien no se dio un “chape” con Pamela López, sí hubo “medio beso” o “medio pico” al momento que se saludaron en dos oportunidades.

“Ella (Pamela López) viene, se me acerca, nos saludamos y nos dimos medio pico. Ella se va a su box. A los 40 minutos voy. Yo estuve ahí 10 o 15 minutos. Fui al baño, regresé. Ella viene y nos saludamos de vuelta con medio pico”, señaló.

Seguidamente, mencionó que Pamela López le dijo a él que le gustaba, por lo que lo mandó a coordinar cualquier encuentro con su mánager personal.

“El novio (Paul Michael) se va al baño. Ella me llama. Me dice: 'Ven'. Yo le digo: '¿Qué pasa?'. Ella me dice: 'Tú me gustas mucho'. Yo le digo: ‘Bueno, entonces cuadremos algo para vernos’ y ella me dice: ‘Habla con mi mánager, ella sabe todo de mí’”, mencionó Spraggon.

Es así como el argentino empezó a coordinar con la mánager un “encuentro caleta” con la todavía esposa de Christian Cueva. “La coordinación no era por medio de mensaje con Pamela, sino con su mánager”, acotó.

Renzo Spraggon es un modelo y fisicoculturista argentino radicado en el Perú. | Fuente: Instagram (renzospraggon)

Pamela López defendió su relación con Paul Michael

Pamela López contó que ya presentó a sus hijos al cantante con quien viene saliendo durante los últimos meses mostrándose muy cariñosos en público.

Fue durante una entrevista con Amor y fuego que la empresaria trujillana resaltó que Paul Michael fue presentado como su amigo ante sus hijos y no como su pareja con el fin de ir con calma en su relación.

"Yo no lo he presentado como mi pareja, sino como mi amigo. Ellos lo conocen como tal", manifestó Pamela López luego de la presentación de 'La cueva de KittyPam' un evento organizado por ella dentro de una discoteca.

Del mismo modo, la influencer y animadora mencionó que si en caso su relación con Paul Michael no llega a funcionar como ella espera, seguirán siendo amigos ya que este le transmite "mucha tranquilidad". "Si lo nuestro no llega a funcionar, nosotros vamos a seguir siendo amigos", sostuvo.

