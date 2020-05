Mario Hart y Korina Rivadeneira esperan su primer bebé. | Fuente: Instagram

El piloto de autos, Mario Hart, pasa la cuarentena junto a su esposa, la modelo venezolana Korina Rivadeneira. La pareja anunció hace unas semanas que esperan su primer bebé.

Debido a la ampliación del estado de emergencia, Mario Hart y Korina Rivadeneira han debido permanecer en la casa de Colán, en la que disfrutaban de unas vacaciones en familia, previo a las medidas ordenadas por el Gobierno.

El lugar que muestra la pareja en sus redes sociales es amplio, cuenta con una piscina y con salida privada a la playa. Por ello, Hart resaltó la suerte que tiene de poder pasar el aislamiento social en una casa confortable.

"A mal tiempo, buena cara", señaló en referencia a la ampliación de la cuarentena hasta el 24 de mayo. "Dos semanitas más por acá con la mejor compañía y viendo crecer a mi bebé feliz en un ambiente que difícilmente se podría igualar", anotó en su publicación.

¿NIÑO O NIÑA?

La pareja decidió compartir con sus seguidores un detalle esperado de esta nueva etapa: el sexo de su primer bebé.

A través de una transmisión en redes sociales, la pareja confirmó que tendrá un hija. "Fue una sorpresa gigante para mí porque Mario ya sospechaba que era niña pero todo apuntaba a que era niño", anotó.

"¡La felicidad no entra en mi ser! Desde que me hice el test de embarazo dije que sería niña, hasta le compre un bikini de sirenita, pero cuando hicimos la última ecografía me pareció ver dos bolitas y simplemente deduje: 'es niño', entonces me quedé con ganas increíbles de confirmarlo un mes entero creo", añadió en su cuenta de Instagram.

Además, Rivadeneira compartió las opciones de nombres que manejan: "Estos son nuestras opciones de nombres: Alana, Alma, Lara, Luna, Kira".