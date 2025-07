“Retomamos la amistad porque ellos ya no están”: Shirley Arica sobre su cercanía con Jackson Mora, ex de Tilsa Lozano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La influencer Shirley Arica sorprendió al afirmar que su supuesta enemistad con Tilsa Lozano ya quedó atrás después de que fuera captada con Jackson Mora, exesposo de la conductora de televisión. “Eso ha sido hace mucho tiempo, este show mediático y esas peleas fueron hace muchos años”, comentó en ¡Habla chino!, programa conducido por Aldo Miyashiro, asegurando que no existe una tensión actual entre ambas.

La modelo también recordó que coincidió con Lozano en el programa La noche habla, donde fue tratada con cordialidad. “Fui a su programa y ella me trató superbien. Toda la buena onda”, señaló, aunque dejó en claro que siempre se elegirá a sí misma antes que a su exrival: “No tengo ninguna rivalidad con ella, pero obviamente siempre me voy a elegir a mí. No la voy a escoger a ella ni cag***”.

Además, Arica abordó los rumores que la vinculan con Jackson Mora, luego de que fueran vistos juntos en un evento deportivo y en una discoteca. La influencer fue enfática al asegurar que entre ambos solo existe una amistad de años. “Somos amigos de hace tiempo, ahora hemos retomado la amistad porque como ellos ya no están. Me lo encontré de casualidad y ahí se dio nuevamente la amistad”, explicó. Finalmente, descartó cualquier posibilidad de romance: “Es mi amigo”.

Tilsa Lozano se pronuncia sobre el acercamiento entre Jackson Mora y Shirley Arica

Tilsa Lozano se mostró sorprendida tras enterarse de que su exesposo, Jackson Mora, y la modelo Shirley Arica se habían vuelto a seguir en redes sociales. En el programa La noche habla, el panelista Ric La Torre le consultó si ambos habían sido amigos antes de que ella iniciara su relación con el exluchador.

"Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca", respondió Lozano.

Consultada por los calificativos que Mora habría mencionado para referirse a Arica, la conductora prefirió no decirlos. "No, no los puedo mencionar en televisión... son adjetivos de alto calibre", señaló, sin entrar en detalles.

Asimismo, Lozano comentó que, si bien Jackson Mora tiene la libertad de interactuar con quien desee en redes sociales, le resulta difícil comprender cómo puede mantener una amistad con Shirley Arica luego de los comentarios que anteriormente había hecho sobre ella.