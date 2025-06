"Encima es de otro país": Korina Rivadeneira dudó en conducir 'Desvelados' por ataques xenófobos en redes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo venezolana Korina Rivadeneira reveló que su debut como conductora en el programa Desvelados estuvo a punto de ser opacado por las críticas y comentarios negativos, muchos de ellos con tintes xenófobos, que incluso la hicieron dudar de su capacidad para asumir este nuevo reto.

Tras ser anunciada oficialmente como conductora junto al comentarista Renato Luna, las reacciones en redes sociales no se hiceron esperar.

"Había altas expectativas, pero los comentarios que recibía en redes… ¡No sabes lo que era! Había de todo, buenos y malos, pero había muchos malos que me daban terror. Me dio pánico empezar todo esto", relató la esposa de Mario Hart en una entrevista con Verónica Linares.

Korina llegó a cuestionarse si realmente tenía la capacidad para conducir un programa

Korina dijo que era juzgada y minimizada por supuestamente no tener la capacidad para conducir un espacio televisivo y, además, por no ser peruana. "Me decían: '¿Cómo llaman a cualquier persona para que sea conductora? Encima es de otro país, debería ser una peruana’”, contó.

Debido a las críticas y comentarios malintencionados, la exchica reality llegó a cuestionarse si realmente podría asumir el reto de hacer un programa en vivo. "Yo decía: 'Dios, ¿de verdad esto es para mí?'", recordó. Sin embargo, encontró cierto alivio al notar que la mayoría de los comentarios más hirientes venían de "cuentas fantasmas".

El día del estreno llegó con gran nerviosismo para Rivadeneira, pero poco a poco su situación cambió gracias al apoyo de su compañero de conducción. "Si no fuera por ti, Renato, que me ayudaste un montón, no sé qué hubiera sido de mí. Seguro entraba en crisis", expresó.

Korina Rivadeneira tras debut en Desvelados: "En este programa estoy consiguiendo ser yo misma"

Tras el estreno de Desvelados, los temores de Korina fueron disipándose. "Después del primer y segundo programa, hubo una ola de comentarios positivos. La gente está fascinada con el programa. Los comentarios en la calle fueron hermosos, por eso estoy súper agradecida", afirmó.

Para ella, esta una oportunidad para que el público la conozca más allá de su participación en realities como Esto es Guerra y Combate.

"Lo que yo quería era un programa en el que yo pudiera conectar con la gente. La gente no me conoce a mí, solo conoce lo que ha visto y yo nunca me he mostrado como soy, tampoco es que sea una fingida, pero nunca me he abierto", explicó. "Lo que pasa es que a mí me ha gustado mantenerme protegida con respecto a quién soy realmente. Pero ha llegado el momento en el que quiero soltarme".

"Quiero que la gente me conozca tal cual como soy, con lo que pienso, con las cosas buenas y malas. Y llegó de esta forma. Trabajar todos los días en vivo es una presión que te vulnera y te obliga a ser tú mismo. En este programa estoy consiguiendo ser yo misma, alocada y divertida, esas cosas que nunca nadie había visto de mí", concluyó.

