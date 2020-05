Korina Rivadeneira y los deseos de una madre para su hija: "Espero que su generación esté llena de héroes"

Korina Rivadeneira escribió un inspirador mensaje con todo lo que desea para su hija. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira y Mario Hart esperan ansiosos la llegada de su primera hija. La modelo dejó un inspirador mensaje, en redes sociales, sobre lo que quiere para su bebé. Ella enfatizó que desea ser una mejor persona para su hija.

"No pienso en otra cosa que no sea en mi chiquita y en cómo ser el mejor ejemplo para ella. Ya quiero enseñarle a amar la naturaleza y a todo ser vivo, a respetarlos, a respetar a todas las personas y que sus ojos no vean diferencias de razas o clases sociales", comentó la también actriz.

A continuación, señaló lo que se viene para esta nueva generación. "Espero, con todo mi corazón, que su generación esté llena de héroes dispuestos a cambiar el mundo. A hacer un mejor trabajo del que nosotros hicimos hasta ahora", anotó Korina Rivadeneira.



Asimismo, la modelo venezolana recalcó que quiere volverse en un mejor ejemplo para su pequeña. De esta manera, no quiere dejar pasar por alto las injusticias y espera aportar más al mundo.

"Quiero llegar a mi casa y hacer cambios positivos en mi vida, volverlos costumbre para cuando ella llegue pueda aprender del ejemplo. Empezar a ser un ser humano que realmente aporte al mundo, y no solo con buenos actos sino con actos conscientes. Quiero dejar de hacerme la de la vista gorda, pues sé que de cierto modo no he aportado lo suficiente, aún escribo estas palabras con algo de cargo de consciencia pero prometiéndome a mí misma que haré lo imposible por ser mejor cada día", sostuvo en su red social.

MARIO HART Y SU REACCIÓN AL ENTERARSE DEL SEXO DE SU BEBÉ

A principios de mayo, Mario Hart fue eliminado en el programa "La máscara", donde aprovechó en contar algunos detalles sobre el embarazo de su esposa Korina. Allí indicó cómo fue su reacción tras enterarse del sexo de su bebé.

El piloto de carreras confesó que esperaba un hijo. “Te soy sincero: yo esperaba que sea un niño, un varoncito, porque tengo la ilusión de poder compartir con un varón todo lo que yo hago, pero tener una niña, una mujercita… Tengo muchos amigos que tienen como primer hijo a una mujer y me cuentan que la experiencia es alucinante”, afirmó.

En ese sentido, Mario Hart manifestó que “se le caerá la baba” por su bebé, fruto de su matrimonio con Rivadeneira.