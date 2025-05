"No es mi estilo, a mí me gustan como Brian": Laura Spoya descarta relación con Mario Irivarren

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ex Miss Perú y conductora Laura Spoya salió al frente para desmentir los rumores que la vinculan sentimentalmente con Mario Irivarren. Según explicó, el ex chico reality no es su tipo de hombre y solo los une una sólida amistad.

“No es mi estilo de hombre, tengo gustos exóticos. Me gustan gorditos, como Brian (su esposo), que le guste comer. Yo soy diferente al estilo de Mario”, afirmó, descartando cualquier posibilidad de romance.

Asimismo, la modelo enfatizó la cercanía y la amistad que mantiene con Irivarren: “Mario es mi pata, mi brother (hermano). No hay forma. Somos brothers, juntos en las buenas, malas y en las peores. Tenemos doce años de amistad, hubo un tiempo en que no nos vimos, pero cuando retomamos la pasamos increíble”.

Por otro lado, Laura Spoya prefirió no brindar detalles sobre su supuesta separación de Brian Rullan, señalando que prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público. “Yo de él no pienso hablar, no pienso hablar de mi relación. Estos días han sido cargados para mí”, comentó en el programa Amor y Fuego.

Finalmente, recalcó su compromiso de proteger a su familia: “Yo siempre he mantenido esta posición, que es que lo mantendré en privado por la salud emocional de mis hijos y creo que hasta el momento lo he cumplido a cabalidad”, concluyó.

El matrimonio de Laura Spoya y Brian Rullan

Laura Spoya se casó con el empresario mexicano Brian Rullán en una ceremonia como la que siempre soñó. A través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Perú y su esposo compartieron cada momento de su unión y las celebraciones que duraron cuatro días, del 9 al 12 de febrero de 2017.

“Y así empieza el inicio de una nueva historia. Quién dijo que los cuentos de hadas no existían”, publicó Spoya junto a una de las imágenes. Pero la pareja no fue la única feliz. Jessica Newton, directora del Miss Universo en Perú, siguió cada uno de los pasos de su reina engreída durante los días que duró el evento social y que reunió a los mejores amigos y familiares de los novios.

La presentadora conoció el amor durante un viaje a Acapulco. En aquella ocasión se separaron sin intercambiar información, pero durante los siguientes días ambos confiesan que se quedaron pensando en el otro.

El día que Laura debía partir del puerto cayó una gran tormenta, provocando que se quede unos días más, tiempo suficiente para que se reencontrara con Brian e iniciaran su historia de amor. A pesar de que él vivía en México y Laura en Perú el amor fue más fuerte y decidieron casarse.