"Mucho color y energía": Laura Spoya comparte fotos de su outfit usado en Cusco tras polémica con influencers

Laura Spoya decidió compartir las fotos donde usa su outfit fucsia por el cual fue "ignorada" por un grupo de influencers en Cusco, según contó ella misma el último viernes en el podcast Good Time, el cual conduce junto con Gerardo Pe y Mario Irrivaren.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que la exMiss Perú difundió un carrusel de tres imágenes donde se le ve posando en los alrededores del Santuario Histórico de Machu Picchu. En las fotos, Laura Spoya luce un llamativo conjunto fucsia y lentes de sol mostrando una radiante sonrisa.

Asimismo, la modelo y presentadora de televisión recalcó la "energía" sentida durante su viaje en Cusco resaltando las legendarias ruinas. "Mucho color y energía que vibra alto. ¡Cusco mágico y bonito! El poder que da la naturaleza siempre es sobrenatural y protector", escribió Spoya en la publicación.

Asimismo, diversas modelos y conocidas personalidades de la farándula local comentaron las fotos mostradas por Laura Spoya. "Mami, siempre", señaló Ivana Yturbe. "Guapísima", dijo Natalie Vértiz. "Me encanta", expresó Karen Schwarz. En ese sentido, La Uchulú sostuvo: "La más icónica de la paleta de colores".

Laura Spoya contó haber sido "ignorada" por influencers en Cusco por usar outfit rosado. | Fuente: Instagram (lauraspoya)

¿Qué pasó con Laura Spoya durante su viaje a Cusco?

Laura Spoya vivió un incómodo momento durante un viaje que hizo a Cusco junto con algunos grupos de influencers y modelos donde estaban Ale Venturo, Ivana Yturbe, Valery Revello, Carolina Breadt, Yamile Rizkallah, entre otras personalidades de internet.

¿Qué pasó? Resulta que Laura Spoya estuvo usando un outfit fucsia durante las sesiones de fotos que hizo una empresa de marketing de influencers, algo que, de acuerdo con la ex-Miss Perú, no cayó nadie bien en sus compañeras de viaje.

Según relató Laura Spoya en el podcast Good Time, hubo tres grupos de influencers. Uno donde estaban Ivanna Iturbe, Ale Venturo y ella, otro con influencers nuevas y las 'Mean Girls', un grupo de chicas que empezaron a ignorarla por su vestimenta. "Ellas eran las 'Chicas pesadas'", sostuvo.

"El primer día me saludaron, el segundo día casi nada [me hablaban] y el tercer día me ignoraban. No entendía por qué se alejaban de mí. El grupo se alejaba y se iba adelante. Yo me tomaba mis fotos con la gente que preguntaba por mí. De pronto, ellas no aguantaron más y me dijeron que estaba malogrando su paleta de colores", comentó la modelo y conductora peruana.

Laura Spoya afirmó que modelos le dijeron que "malograba sus paletas de colores" con su outfit rosado. | Fuente: Tik Tok (yamilerizkallah)

Carolina Braedt le responde a Laura Spoya: "Tenía un outfit demasiado chillón"

Luego de lo dicho por Laura Spoya, Carolina Braedt confesó que fue ella quien le dijo a Spoya sobre su incomodidad por el outfit rosado que usaba durante las sesiones de fotos en Machu Picchu junto con los grupos de influencers.

"Tengo un anuncio a la nación porque le está cayendo mucho 'hate' a una amiga mía. Y tengo que aclarar. Fui yo la [persona] que dijo que Laura Spoya, bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije porque realmente yo me visto neutral", exclamó Braedt en un video en Tik Tok que luego eliminó.

Acto seguida, la influencer aclaró que su crítica a Laura Spoya fue pensando en los turistas en Machu Picchu. "Yo soy consciente con el turista que va a Machu Picchu y no le pongo un punto fucsia en sus fotos (…). La que le dijo fui yo. Ya. Así que, por favor, dejen de tirarle 'hate' a mi amiga. Gracias. Adiós. Fin del comunicado", concluyó.

Cabe mencionar que la propia Laura Spoya imitó, en son de broma, los dichos que le dijo Carolina Braedt. "Ella dijo: 'Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?'". expresó la modelo causando la risa de Mario Irrivaren y Gerardo Pe.

