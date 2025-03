Laura Spoya contó haber sido "ignorada" por influencers en Cusco por usar outfit rosado: "Eran las 'Mean Girls'"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Spoya vivió un incómodo momento durante un viaje que hizo a Cusco junto con algunos grupos de influencers y modelos donde estaban Ale Venturo, Ivana Yturbe, Valery Revello, Carolina Breadt, Yamile Rizkallah, entre otras personalidades de internet.

¿Qué pasó? Resulta que Laura Spoya estuvo usando un outfit rosado durante las sesiones de fotos que hizo una empresa de marketing de influencers, algo que, de acuerdo con la ex-Miss Perú, no cayó nadie bien en sus compañeras de viaje

Según relató Laura Spoya en el podcast Good Time, el cual conduce junto con Gerardo Pe y Mario Irrivaren, hubo tres grupos de influencers. Uno donde estaban Ivanna Iturbe, Ale Venturo y ella, otro con influencers nuevas y las 'Mean Girls', un grupo de chicas que empezaron a ignorarla por su vestimenta. "Ellas eran las 'Chicas pesadas'", sostuvo.

"El primer día me saludaron, el segundo día casi nada [me hablaban] y el tercer día me ignoraban. No entendía por qué se alejaban de mí. El grupo se alejaba y se iba adelante. Yo me tomaba mis fotos con la gente que preguntaba por mí. De pronto, ellas no aguantaron más y me dijeron que estaba malogrando su paleta de colores", comentó la modelo y conductora peruana.

En ese sentido, recordó que fue a comprar un café y que "cuatro minutos después ya no había nadie". "Los organizadores habían preguntado: 'Chicas, ¿ya están todas sus compañeras?' y ellas dijeron que no faltaba nadie y que estaban completas", agregó.

Finalmente, Laura Spoya reflexionó sobre lo sucedido. "Uno se da cuenta de las carencias en la manera en que tratas a las personas. Si tú tratas mal a una persona, tratas de aparentar algo que no eres, claramente denota en ti una falta de autoestima, una falta de seguridad o que definitivamente tienes traumas de la niñez", manifestó.

Carolina Braedt le responde a Laura Spoya: "Tenía un outfit demasiado chillón"

Luego de lo dicho por Laura Spoya, Carolina Braedt confesó que fue ella quien le dijo a Spoya sobre su incomodidad por el outfit rosado que usaba durante las sesiones de fotos en Machu Picchu junto con los grupos de influencers.

"Tengo un anuncio a la nación porque le está cayendo mucho 'hate' a una amiga mía. Y tengo que aclarar. Fui yo la [persona] que dijo que Laura Spoya, bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije porque realmente yo me visto neutral", exclamó Braedt en un video en Tik Tok que luego eliminó.

Acto seguida, la influencer aclaró que su crítica a Laura Spoya fue pensando en los turistas en Machu Picchu. "Yo soy consciente con el turista que va a Machu Picchu y no le pongo un punto fucsia en sus fotos (…). La que le dijo fui yo. Ya. Así que, por favor, dejen de tirarle 'hate' a mi amiga. Gracias. Adiós. Fin del comunicado", concluyó.

Cabe mencionar que la propia Laura Spoya imitó, en son de broma, los dichos que le dijo Carolina Braedt. "Ella dijo: 'Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?'". expresó la modelo causando la risa de Mario Irrivaren y Gerardo Pe.

Carolina Braedt y Laura Spoya piden dejar el 'hate' por lo sucedido

Posteriormente, Carolina Braedt compartió un comunicado aclarando que lo dicho a Laura Spoya fue en confianza y en tono de broma.

"Yo sí mencioné lo del look en un ambiente de confianza, con toda la buena onda que le tengo. Nos hicimos ‘patas’ en el viaje, estábamos jodiendo. Luego ella contó su parte y empezaron a mandarle muchos mensajes a mis colegas y quise salir a decir que la del comentario fui yo para parar esto y lo hice también en son de broma para aligerar la negatividad", precisó.

Del mismo modo, rechazó que su comentario por la ropa de Spoya haya sido una manera de discriminarla ante las otras influencers. "Jamás usaría la ropa para discriminación, soy la primera en decir en todos mis videos que experimenten con sus looks", remarcó.

"¡Y al final del día no importa qué te pongas! ¡Es una tontería! Quise dejarlo claro sobre todo en mi respuesta hacía Laura que también mencionó muchas cosas en son de burla desde un inicio. No nos tomemos las cosas tan a pecho. Paz", finalizó.

Posteriormente, la propia Laura Spoya comentó la publicación de Braedt pidiendo a los usuarios dejar el tema como "una anécdota".

"Gente ya. Por favor. ¡Ya paremos el hate! ¡Ya estuvo! Dejémoslo en anécdota y continuemos con la vida. Carolina es una persona super buena onda y en realidad, con la que más hablé de su grupo", explicó la modelo.

