¿Y Yahaira Plasencia? Laura Spoya revela que fue la primera opción para conducir 'Al sexto día'

Laura Spoya ha cumplido un mes bajo la conducción de Al sexto día y en sus redes sociales comparte cómo se prepara para estar al frente del programa sabatino. Sin embargo, reveló un infidencia sobre su ingreso al espacio de entretenimiento de Panamericana Televisión.

"La propuesta yo la tengo más o menos desde noviembre de 2023", reveló en el podcast de Edson Dávila en YouTube. En ese momento, fiel a su estilo, el presentador agregó: "Yahaira no estaba en los planes". A lo que respondió: "Ya había tenido conversaciones con el productor; y ya en la cuarta reunión fui yo quien llamó. Ya lo demás es historia”.

Asimismo, cuando fue a presentar Al sexto día, Laura Spoya confesó que tuvo sentimientos encontrados al ver a Yahaira Plasencia darle la posta del programa. "Sentía que cuando iba a hacer el cambio de conducción iba a haber escándalo, pero yo le deseo mucha suerte (...) me dio un poco de cosita, me dio pena, porque es difícil despedirse de un programa y presentar a quien va a reemplazar en ese momento".

Por otro lado, descartó tener alguna rencilla con la salsera ya que, después de su debut, fueron a cenar y a tomar unos tragos con todo el equipo. "Al final nos fuimos a tomar unas chelas, pizza y chaufa (...) hablé con ella, me pareció súper chévere y ese día le recomendé que se ría de sí misma y que no se tome críticas de forma tan personal", agregó.

Laura Spoya también contó que América Tv la había contactado para ser conductora de manera ocasional, pero quería un espacio propio. "Yo tenía varias propuestas en ese momento. Lo voy a decir, en América Hoy me han llamado, pero para ser suplente y yo dije 'mi amor, a mí me pones de principal porque a mí no me gusta ser la segunda opción'", dijo entre risas.

La ex Miss Perú se puso al frente del programa ya que Yahaira Plasencia continuará con su carrera musical.Fuente: @alsextodia_oficial

Así se despidió Yahaira Plasencia de la conducción de Al sexto día

Después de que Magaly Medina revelara que Yahaira Plasencia no estaría más en la conducción de Al sexto día y que la misma salsera desmintiera esa información, la salsera se despidió de su público que la acompañó todos los sábados; para continuar con su carrera como cantante.

"Es mi ultimo programa aquí en Al sexto día y estoy con sentimientos encontrados porque han sido cuatro meses de mucho aprendizaje. A todos los chicos del equipo de producción los voy a llevar siempre en mi corazón", dijo antes de decir adiós. Por otro lado, desmintió a la 'Urraca', quien aseguró que "fue un fracaso en el rating".

De acuerdo con Yahaira Plasencia, su contrato solo fue por una temporada de verano y que viajará próximamente a Miami para continuar con su internacionalización, aunque descartó que se quedará a vivir allá. Asimismo, presentó a Laura Spoya como la nueva conductora del show.

"Laura, de verdad, que te vaya todo super bien. Veánla sábado a sábado a Laura Spoya, que es una grande también. Te deseo todo lo mejor en tu carrera", finalizó.

Podcast recomendado El productor musical, ganador de 19 grammys, Sergio George reveló que Lita Pezo es una cantante con mucho futuro, por eso la convocó para una nueva producción con el argentino M. Roca, además reveló algunos detalles del libro que acaba de lanzar, "Ataca Sergio", donde cuenta pasajes de su vida trabajando con Celia Cruz. Leer más En escena | programa Productor musical, Sergio George ahora trabaja con Lita Pezo y cantante Nesty habla sobre Luciana Fuster