"Es una novela barata": Magaly Medina critica a Laura Spoya por dramatizar su separación con Brian Rullan

Después de que Laura Spoya comunicara el fin de relación con el empresario mexicano Brian Rullan, Magaly Medina criticó las lágrimas de la ex Miss Perú. Sin embargo, lo que le molestó no fue su descargo, sino la manera en la que la modelo manejó su crisis matrimonial.

Desde que inició su programa en la TV, Medina mencionó que "el circo" lo armó ella y no los medios como dijo en su podcast Good Time. "Hay personas que dicen ‘han convertido mi vida en un circo’, pero el circo lo convierten ellos. Son los principales payasos de este espectáculo circense, les encanta tirar toda esa clase de preguntas sin contestar".

Como la separación entre Laura Spoya y su esposo era un secreto a voces, Magaly dijo que toda esta exposición es su culpa porque no fue clara sobre su situación desde un principio. "Cuando ya las críticas comienzan y se hacen insostenibles, la gente sale a lloriquear", agregó.

Siendo un personaje público, y al exponer su relación en redes sociales, la conductora de Magaly TV La Firme aseguró que los personajes de la farándula deben estar preparados para las críticas y no deben victimizarse: "Cuando uno se para en un escenario y, sobre todo, cuando uno crítica, cuando uno le saca los trapos sucios al resto, uno tiene que estar totalmente preparado para la avalancha de cosas que nos dicen en las redes sociales".

"Yo la veía llorar y decía: ¿Esto no querías?, ¿No querías este éxito?, que la gente te viera. Has estado jugando a tu telenovela barata dando entrever que no quieres hablar, que hay crisis, pero en el streamer mientras hay más show, hay más vistas", dijo.

Magaly Medina imitó las lágrimas de Laura Spoya

Magaly criticó la imagen de "mujer emporadada" que muestra Spoya mientras imitaba su llanto. "¿Empoderada? ¿Victimización? No lo soporto". "Eso lo hacen los débiles y los cobardes, aquellos que manipulan. Déjenle eso a los políticos, a los ‘Carlos Morales del país’ (padre biológico de Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton), a esos pobres desconocidos que con tal de ganar una elección son capaces de cualquier cosa".

Para reforzar lo dicho, recordó la muerte de su padre, su estancia en la cárcel y la vez que intentaron secuestrar a su hijo, situaciones que le hicieron reflexionar. "Cuando salí, por única vez en mi vida consideré alejarme de la televisión por siempre. Porque mi hijo estuvo a punto de ser secuestrado. La policía agarró a los secuestradores minutos antes de que lo tomaran como rehén. ¿Entienden? Eso sí me hizo reconsiderar que la tele para mí no me interesaba un pepino".

Al terminar, Magaly Medina reflexionó sobre la postura de las personalidades del espectáculo, como Laura Spoya, frente a la exposición de su vida y luego no pueden afrontar las consecuencias:

"No puedo ver a una mujer que se dice empoderada en estos tiempos y no sabe ser valiente. No solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Salgamos adelante sin el circo, sin la telenovela barata. Quieres vender tu vida personal, véndela. Pero luego no te quejes de que eso te estalla en la cara. Hay que ser responsables con lo que uno hace delante de cámaras y apechugar no más cuando nos critican".