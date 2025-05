"Estás al borde del divorcio": Israel Dreyfus no perdona y lanza un comentario incómodo a Laura Spoya

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Israel Dreyfus fue el invitado del reciente episodio del pódcast Good Time, donde abordó el tema de las relaciones amorosas, incluso, se animó compartir una experiencia personal sobre una exrelación que terminó de manera cordial. "Hasta ahorita somos patas, creo que ha sido mi relación más sana", mencionó.

Sin embargo, dijo que no ha tenido una relación formal en aproximadamente ocho años, aunque sí ha salido con algunas chicas durante ese tiempo.

De inmediato, el comentario del ex chico reality fue cuestionado por la conductora del programa Laura Spoya, quien coincidentemente atraviesa una crisis en su relación con el empresario Brian Rullan.

"¿Y piensas que alguna vez te vas a estabilizar?", preguntó Spoya, pero la respuesta de Dreyfus la dejó sin palabras: "¿Por qué estabilizar?, ¿Qué significa estabilizar? Tú estás al borde del divorcio y a mí me hablas de estabilizar", respondió, provocando risas en el set.

¿Laura Spoya sale con nuevo galán?

Mientras recordaban sus salidas y fiestas de antaño, Gerardo Pe, otro de los conductores del programa, comentó que, a pesar del paso de los años, las celebraciones suelen disfrutarse con la misma intensidad.

"Pero esa esencia de la juerga todavía queda. Laura también se va a juerguear", dijo el Gerardo. En ese momento, Dreyfus interrumpió y añadió entre risas: "Yo me los he encontrado el sábado. A Abner…, a Laura con 'Macuito'".

Ante lo dicho por Israel, Laura Spoya se levantó de su asiento y lo confrontó: "Ya, ven acá. Párate. Cállate", le dijo algo incómoda, para luego susurrarle algo al oído. "No entendí nada, pero está bien... no te vi. No era Laura, era otra", respondió Dreyfus.

Spoya, intentando suavizar el momento, comentó: "Ahora sí, oficialmente estoy en UCI. Me he quedado sin oxígeno".

La charla rápidamente circuló en plataformas como TikTok, donde varios usuarios se preguntaron quién era 'Macuito'.

¿Laura Spoya y Brian Rullan están separados?

Hasta el momento, Laura Spoya no ha confirmado su separación con su esposo Brian Rullan. Sin embargo, solicitó respeto debido al difícil proceso sentimental que atraviesa. "Yo sé por qué hago mis silencios, cuándo y hasta cuándo van a ser, respeten mi proceso, respeten por favor", declaró.

Asimismo, negó tener algún vínculo sentimental con su compañero de conducción, Mario Irivarren, y pidió que no se generen especulaciones sobre el fin de su relación con Brian Rullan, ya que, según afirmó, será ella la única encargada de hablar al respecto.

"Cuando yo quiera comunicarlos, yo misma lo voy a hacer. Así que dejen de preguntarme porque voy a responder lo mismo", manifestó.

Laura: "¿Y piensas que alguna vez te vas a estabilizar?

Israel: "Tú estás al borde del divorcio y me vienes a hablar a mi de estabilizar!"

Frio de frios 🥶❄️💧🥶#GoodTime pic.twitter.com/TZXRhv8xN9 — Pajita (@MeDicenPajita) May 26, 2025