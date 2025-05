Laura Spoya confirma entre lágrimas su separación del empresario mexicano Brian Rullan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la edición de este martes del podcast Good Time, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surge tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

"Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado", expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la ex Miss Perú admitió que llegó al programa muy afectada.



"Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho", afirmó.

¿Por qué Laura Spoya decidió mantener en privado su separación de Brian Rullan?



Laura Spoya había intentado mantener en reserva los detalles del fin de su relación, pero explicó que las cosas llegaron a salirse de control cuando notó que su familia había sido involucrada.

"Es un tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el tema de mi relación, que he tratado de pedirle a la gente que por favor no se involucre y que yo sé lo que estoy haciendo, porque soy únicamente la que sabe lo que está pasando", señaló.

Según explicó, su incomodidad también radica en los rumores que transformaron un tema personal en un espectáculo mediático.

"Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, no es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando uno está en un proceso de separación, no lo es, y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia", manifestó.

"No he querido hacer de esto un circo, es lo último que hubiera querido hacer y siento que se está convirtiendo en un maldito circo, es por eso que me molesta tanto. Sé la mujer que soy y sé lo fuerte que soy", agregó.

Laura Spoya y Brian Rullan

No hablará más del tema

Laura Spoya también expresó su molestia ante los juicios emitidos en redes sociales y aclaró que, por el bienestar de sus seres queridos, no responderá más preguntas al respecto.

"Siempre he velado por la estabilidad de mi familia, al igual que la mía. Soy una persona altamente ambiciosa, siempre lo he sido y nunca he necesitado de nadie para poder salir adelante. Me molesta que la gente utilice calificativos tan fuertes conmigo como cuando el día de ayer estuve viendo, siento que el límite de respeto se perdió hace bastante. Pueden decir lo que quieran, pero sé quién soy", expresó.

Finalmente, dijo que había considerado guardar silencio, pero que la situación la sobrepasó. "Pensé venir y no decir nada, pero no puedo, esto me sobrepasó. Honestamente iba a venir y renunciar porque siento que me estoy autodestruyendo, pero no soy la última ni la primera mujer cuya relación de pareja no funciona", concluyó.

