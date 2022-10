La cantante peruana Leslie Shaw anunció en sus redes sociales que se comprometió con su novio El Prefe. | Fuente: Difusión

La cantante Leslie Shaw contó detalles de su pedida mano, sin embargo, confesó que estaba en duda en iniciar una relación con El Prefe, pero le gustó que él insistiera en entablar un romance y formalizar.

“Él insistió bastante porque al comienzo yo sí estaba como que: ‘No, tú estás muy chibolo para mí' (...) Fueron muchas cosas”, comentó la intérprete de ‘Castigo’, sin embargo, aseguró que se enamoró perdidamente. “Yo estuve como un año sola, viviendo sola allá (en Estados Unidos) y no la pase bien. Me sentía ofuscada y empecé a conocer gente, pero no sentía conexión y estaba muy enfocada en mi carrera. Y de ahí empezamos una bonita amistad, conectaba con él”, agregó.

Sin embargo, El Prefe se mostró emocionado al contar que la conquistó en tres meses y habló al respecto de la posible fecha de matrimonio: “En un añito yo pienso, vamos a preparar una buena boda, quiero ir a hacerla a Cuba, en las playas, extraño mucho mi país”, dijo el cubano en 'Magaly Tv: la firme'.

Leslie Shaw respaldó lo dicho por su prometido y consideró que es el tiempo justo para casarse. Ya conviven hace más de un año y aseguran que hacen un buen equipo: “La verdad que hemos hecho el mejor equipo. Yo estoy súper contento, es el mejor año que he vivido. Ni peleamos. Vivimos el presente y estamos súper felices (...) Mi mamá está contenta, ya la conoce”, finalizó el cantante.

Así anunció Leslie Shaw su compromiso

Hace unos días, la cantante peruana Leslie Shaw anunció en sus redes sociales que se comprometió con su novio El Prefe. El artista cubano dejó en claro que no le importa lo que digan sobre la diferencia de edad –ella de 33 y él de 20- y confirmó que pronto habrá boda.

A través de su Instagram, el intérprete de ‘Sola y soltera’ compartió imágenes de la cena romántica que tuvieron, donde se animó a pedirle la mano en matrimonio con un gran anillo de diamantes.

“Ella dijo sí. Te amo mucho. Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, se lee en la descripción de las imágenes. Leslie Shaw se mostró feliz por dar este paso importante en su vida y espera que dure para siempre.

La artista nacional considera que ambos están pasando por un buen momento en su carrera y saldrán adelante juntos: “Estoy feliz, realizando todos mis sueños en mi carrera y él me comprende, es divertido, somos artistas los dos, creo que eso influye bastante. Estamos todo el día juntos, pero respetamos nuestro espacio de trabajo”, contó.

A pesar de que van a contraer matrimonio, Leslie Shaw no piensa tener hijos por el momento: “No quiero ser madre, creo que no podría, es una responsabilidad muy grande, a mí me encanta mi libertad, viajar, no pedirle permiso a nadie. Veo a mis amigos sufriendo, aparte con tantas enfermedades que hay”, agregó. A este comentario se unió El Prefe quien tampoco quiere ser padre.

