El popular ‘Cachuca’ atraviesa un momento difícil. Hace unos meses, el cantante de Los Mojarras reveló encontrarse estable tras contagiarse de la COVID-19, pero recientemente, una recaída provocó que fuera trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Hipólito Unanue en El Agustino.

Por esa razón, la hija del rockero Hernán Condori ha pedido a sus fanáticos y seguidores que recen por él para que pueda salir de esta situación complicada que afecta su salud. A través de la cuenta oficial de la banda en Facebook, convocó a una misa para orar por la pronta mejoría de su padre.

“Familiares, amigos y seguidores de mi papá, soy Abigail, la hija de ‘Cachuca’. Hoy se realizará una misa a las 7 p. m. por la salud de mi papá que está en UCI. Seguiremos apoyando a mi papá con el arma más poderosa que es la oración. Muchas gracias a todos”, escribió ayer 24 de agosto en la publicación.

Ante ello, los fans de ‘Cachuca’ enviaron su apoyo al ícono del rock peruano, y desearon que se recupere para volver a verlo en los escenarios en un futuro. Hasta el momento, Abigail no ha brindado mayores detalles sobre el estado del su padre y vocalista de Los Mojarras, luego de que fuera ingresado a UCI.

SU LUCHA CONTRA LA COVID-19



Dos meses atrás, Hernán Condori, el conocido ‘Cachuca’ de Los Mojarras, contó a RPP Noticias que se encontraba estable luego de contraer el nuevo coronavirus. En ese entonces, aseguró que se estaba librando de la enfermedad, pero lametaba las pérdidas familiares.

“A mí no me daba y hace tres semanas me empezó a dar de una forma gradual. Todos ya habían pasado [por esta enfermedad], algunos murieron y yo estoy saliendo ileso”, explicó el artista peruano, quien seguidamente confirmó que esta pandemia se había llevado a su madre, padrastro y hermano.