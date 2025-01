Milett Figueroa luce anillo de Marcelo Tinelli, en medio de rumores de ruptura

En un nuevo adelanto de Los Tinelli, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli disfrutan de una cita a la luz de las velas donde él le entrega un anillo. El reality se estrena el 17 de enero en Prime Video.

Desde la llegada de las primeras imágenes de Los Tinelli, el reality protagonizado por Marcelo Tinelli para Prime Video, las miradas han estado puestas en su relación con Milett Figueroa y la dinámica con sus hijas. Ahora, un nuevo adelanto revela un momento romántico entre ambos: una cena íntima en la que el conductor argentino le entrega un anillo.

Los rumores sobre un posible compromiso se encendieron en febrero de 2024, cuando Marcelo compartió una historia en sus redes sociales mostrando su mano entrelazada con la de Milett, quien lucía un hermoso anillo en el dedo anular de su mano izquierda. La publicación no tardó en viralizarse, avivando la especulación sobre la seriedad de su romance.

Casi un año después, el último adelanto de Los Tinelli muestra cómo la modelo peruana se alista para la cena mientras reflexiona frente a la cámara sobre su relación: "Estamos recién comenzando, nos estamos conociendo. Estamos disfrutamos momento a momento. Hoy día estamos, mañana no se sabe dónde vamos a estar".

Desde que su romance salió a la luz, la pareja ha compartido numerosos momentos románticos en redes sociales.Fuente: Instagram: @milett

¿Tinelli terminó su relación con Milett?

A pocos días del estreno de Los Tinelli en Prime Video, los rumores sobre una posible ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no dejan de crecer. Según Sebastián Perelló, conductor de Puro Show, el presentador argentino "se cansó de Milett hace rato".

El periodista agregó que, aunque no puede confirmar que Tinelli tenga una nueva pareja, el conductor ya estaría frecuentando a otra persona: "En Punta del Este ya está con otra. No digo que sea una novia, porque no me consta. Se estarían viendo, pero no está con Milett".

Además, mencionó que el próximo lunes 13 de enero se llevará a cabo una proyección privada del reality con familiares y amigos de Tinelli, evento al que, según sus palabras, Milett no estaría invitada.

Milett y su relación con las hijas de Tinelli

El reality también ha capturado las tensiones entre Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli: Micaela, Candelaria y Juana. En un clip previo, mientras la familia se presenta como "perfecta para un reality", un comentario de Milett desató incomodidad. "Me encanta ver los labios rojos que le dejo cuando me lo chapo", comentó entre risas, mientras se mostraba una escena de ellos juntos. La reacción de Juana fue inmediata: "Un poco de respeto, che".

Además, otros momentos muestran a las hijas expresando su desagrado por la relación. "Papelón", se escucha decir a Micaela. Juana incluso comentó: "Es hasta más chica que yo". La llegada imprevista de Milett a la casa familiar en Punta del Este también generó comentarios: "Me parece que capaz lo tenía que haber hablado antes", comenta Candelaria.

