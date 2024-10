"Estoy aquí por mi novio, ¿y?": Milett Figueroa reconoce que tiene trabajo en Argentina por Marcelo Tinelli

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que Milett Figueroa estuviera en el centro de la controversia después de ser confirmada como jurado de Cantando 2024, la modelo decidió responder contundentemente a las críticas. En uno de los recientes episodios del reality, Figueroa le puso punto final a los malos comentarios de Mimi Alvarado, prima política del conductor argentino.

Mimi se mostró incómoda al ver que Milett estaba presente en su ensayos y, a pesar de todo, le tiene cariño. Ante su declaración, Marcelo Polino, compañero de la peruana en el panel de jueces, salió en su defensa porque, en ediciones anteriores, la participante criticó el desempeño vocal de Milett y su papel en el programa.

En ese momento, Milett Figueroa tomó el micrófono y aclaró que, efectivamente, sí está en Cantando 2024 por Marcelo Tinelli y se siente orgullosa del trabajo que viene realizando.

"A mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa de que mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí. Pero eso no quiere decir que yo desmerezca todo el trabajo que vengo haciendo años atrás. Tengo 15 años trabajando y formándome, pero claramente estoy aquí por mi novio. No tengo nada qué ocultar. No se descubrió América por eso. Estoy agradecida y muy contenta, pero este es mi trabajo", expresó.

Por otro lado, pidió a los participantes del reality de canto que tengan respeto con todos los jurados. "Pido respeto para todos los jurados porque si nos han puesto aquí es tema de producción. No es culpa de nosotros, no es que queremos ocupar lugares que no nos merezcamos. He escuchado muchas veces que dicen que estoy por mi novio. Sí, estoy aquí por mi novio, ¿y? Me siento feliz de estar aquí", agregó.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la pelea de Mimi y Milett Figueroa?

Tras la polémica entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa, la prensa argentina buscó a Marcelo Tinelli para dar su opinión y, aunque no ahondó en el tema, reconoció los problemas que existen entre ambas.

"Me enteré de la pelea y lo sé todo. Es una situación que tendrán que…. son dos personas adultas, lo tienen que resolver entre sí", dijo al programa Intrusos. Asimismo, resaltó que las dos son importantes en su vida y por eso prefiere no interferir. "Yo las quiero a las dos. Una de ellas es mi mujer y la otra es la de mi primo, así que yo respeto esas cosas", explicó.

Milett Figueroa sorprendió al cantar a capela

Milett Figueroa sigue dando de qué hablar en el reality Cantando 2024 donde es jurado. En la reciente emisión del programa de entretenimiento, los participantes Brenda Di Aloy y Juan Manuel Outeiro interpretaron en dupla el tema Man! I Feel Like a Woman!, de Shania Twain.

Tras terminar su presentación, cada jurado dio su devolución, sin embargo, fue la modelo peruana quien sorprendió a más de uno. "Sabemos que eres dulce, pero esta canción de Shania (Twain) es como para comerte el escenario", dijo Milett a la joven. Luego, el presentador Fernando Dente le pidió que cantara un poco a lo que Figueroa accedió.

Después de dejar con la boca abierta a más de uno, Dente comentó que sería ideal que Milett Figueroa haga un musical en Cantando 2024. Entre risas, respondió: "Por favor Fer, contrátame". Los comentarios en redes no se hicieron esperar respaldando el talento de la también actriz, quien ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por ser elegida como jurado.

