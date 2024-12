"En esta casa no hay paz": Milett Figueroa llora tras recibir críticas de las hijas de Marcelo Tinelli por su relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Prime Video lanzó el tráiler oficial de Los Tinelli, reality show que cuenta la intimidad de una de las familias más famosas de argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este adelanto es que Milett Figueroa también forma parte ya que en el clip se le ve afectada por los comentarios de las hijas de Marcelo Tinelli hacia ella.

Grabado en Punta del Este, en Uruguay, donde el conductor de televisión tiene una casa y ahí pasa sus vacaciones familiares, sus hijas se mostraron sorprendidas al ver que la modelo peruana también estaba presente pese a que, en ese entonces, solo tenían tres meses de relación.

"Me olvidé de contarles que invité a mi nueva novia, Milett, a mi casa", se le escucha decir a Marcelo Tinelli comunicando la llegada de Milett Figueroa, y que, después, generó malos comentarios entre todas. Visiblemente molesta, Candelaria dijo: "Me parece que capaz antes lo tendría que haber hablado". A ella se unió Micaela, quien cuestionó la presencia de la jurado de Cantando 2024: "Si yo estuviese conociendo un novio y voy tres meses, claramente no me vendría acá, a la casa de Uruguay. Estás a prueba cuando vienes acá con una pareja la primera vez". La más tajante fue Juanita que solo acotó un: "Yo no la conozco".

Frente a las declaraciones de las hijas de Tinelli, Milett confesó sentirse incómoda con la situación. "Ellas tienen su lenguaje como hermanas", comentó. La tensión entre ellas fue creciendo y la peruana se quebró durante una cena familiar. En el tráiler se ve que Marcelo la abraza para consolarla, pero Candelaria consideró que su actitud "no era para tanto". "Me pareció innecesario".

Entre las frases que se escucha de Candelaria, Juanita y Micaela son: "Me da un poco de asco, la verdad (los besos que se da con Marcelo)", "Papelón" y "Ella es más chica que yo". Además, alguien dice: "En estas vacaciones, si hay algo que no hubo en la casa, es paz".

¿Cuándo se estrena el reality Los Tinelli?

Amazon Prime Video anunció que el rality show Los Tinelli estará disponible el 17 de enero de 2025.

Milett Figueroa está enamorada de Marcelo Tinelli

Desde su llegada a Argentina, Milett Figueroa ha desatado todo tipo de comentarios en televisión y redes sociales, no solo por su destacada participación en el programa Bailando 2023, sino por conquistar el corazón de Marcelo Tinelli.

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, la modelo y actriz peruana expresó sus sentimientos hacia el presentador argentino, con quien viajó hace poco a Punta del Este.

"Yo creo que en mi presente es el amor de mi vida. Sí, lo es, para los dos. Me parece que los dos estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro. Siento que nos cuidamos mucho", afirmó la exparticipante de El Gran Chef Famosos.

