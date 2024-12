Milett Figueroa responde a las hijas de Marcelo Tinelli: "No pretendo ser la madrastra ni la amiga de nadie"

Desde que salió el tráiler de Los Tinelli, los comentarios sobre la relación de Milett Figueroa con las hijas de Marcelo Tinelli no han cesado. El reality estará disponible en Prime Video desde el 17 de enero.

El jueves, las primeras imágenes del reality Los Tinelli vieron la luz, dando un vistazo a la vida de Marcelo Tinelli y su familia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el protagonismo de la modelo peruana Milett Figueroa, actual pareja del conductor argentino, quien se vio envuelta en tensiones familiares con las hijas de Marcelo, Micaela, Candelaria y Juanita.

"Me olvidé de contarles que invité a mi nueva novia, Milett, a mi casa", se escucha decir a Marcelo en el tráiler, desatando rápidamente una serie de reacciones entre sus hijas. Visiblemente molesta, Candelaria expresó: "Antes lo tendría que haber hablado". A Micaela no le agradó la situación, y comentó: "Si yo estuviese conociendo un novio y voy tres meses, claramente no me vendría acá, a la casa de Uruguay". La más directa fue Juanita, quien simplemente dijo: "Yo no la conozco".

¿Cómo respondió Milett Figueroa a las críticas?

Tras el estreno del tráiler de Los Tinelli, las cámaras de LAM buscaron a Milett Figueroa para preguntarle sobre los comentarios de las hijas de Marcelo. "¿Sos la villana de Los Tinelli?", le preguntó el reportero, a lo que ella respondió: "Recién nos estábamos conociendo. No nos conocíamos. Ahora ya nos estamos conociendo".

Milett explicó que el reality se grabó cuando su relación con Marcelo apenas comenzaba. "Estamos un año y pico. Estábamos ahí recién en tres meses", detalló. Y agregó que, con el tiempo, la relación con las hijas de Tinelli ha mejorado. "Estoy nerviosísima con eso", confesó.

Sobre la interacción actual con las hijas de Marcelo, Milett compartió: "Hemos compartido. Ahora Candelaria está de viaje, desde que se casó se fue a vivir a España. Las pocas veces que llega, compartimos cada vez que podemos. Hablamos por WhatsApp, por Instagram", comentó, asegurando que la relación es cordial.

"Hay una buena relación. No pretendo ser ni la madrastra de nadie, ni la amiga de nadie. Se va a formar un vínculo si es que se da. No se tiene que forzar nada, porque lo forzado, de alguna manera, tiene fecha de caducidad", explicó.

Finalmente, respecto a la incomodidad que las hijas de Marcelo Tinelli expresaron al ver a su padre besándola, Milett no dudó en aclarar: "Disfruto mucho de mi relación, no tengo ningún problema. Es la realidad, es mi novio. Tengo que pasar tiempo con mi novio. Imagínate si dos novios no se besaran, qué feo sería. Yo tengo un novio para besarlo todo el día".

