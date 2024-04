"Era como estar en prisión": Lucho Cáceres recuerda su paso por 'De vuelta al barrio'

Lucho Cáceres interpretó a 'Coco' en De vuelta al barrio y con ello marcó el fin de su participación en series de ese corte. Al ser consultado si sabía que esta producción sería la última que haría en tv nacional, confirmó que sí. "Ya sabía que era mi última vez, sabía que era mi última participación. Incluso lo comentaba con muchas personas", dijo.

Durante la conversación con Carlos Orozco, el actor expresó abiertamente su desilusión con el formato tradicional de las series en Perú, lo que lo llevó a alejarse de este tipo de la novela. "Sentía que era como estar en prisión... y salir e ir a desenterrar el botín debajo del árbol. Sabía que no iban a llegar las ficciones en las que yo quería participar, las que realmente me interesaban", reveló

Por otro lado, Lucho Cáceres enfatizó que ya se siente en una especie de "jubilación" y que no le interesa participar en otra serie peruana en este momento. "Estoy en una especie de semi jubilación. Ahora mismo no me motiva hacer nada. Aunque quizás más adelante eso cambie, por ahora prefiero seguir dedicándole tiempo a mi grupo de teatro", concluyó.

Lucho Cáceres y su reencuentro con el elenco de Mil oficios

En marzo de 2021, Lucho Cáceres compartió una foto con sus compañeros de De vuelta al barrio con quienes trabajó en la recordada serie Mil Oficios y muchos de sus fanáticos recordaron la época en que esta serie era vista por toda una generación. "Y 20 años después … Vivir en el pasado de alguna manera nos limita, andar pensando en el futuro no siempre es bueno, como actor prefiero disfrutar el aquí y ahora", comenzó su mensaje el actor peruano.

Asimismo, recalcó que, a pesar de haber estado separados durante mucho tiempo y no coincidir en algún trabajo, ahora pueden compartir más historias. "Después de Mil oficios, y muchas aventuras, el barrio nos vuelve a juntar. De vuelta al barrio compañeros, siempre será un placer navegar con ustedes, juntos aquí y ahora”, continuó el popular ‘Coco’.

En la imagen se ve a Lucho Cáceres acompañado de Magdyel Ugaz y Mónica Torres, además de César Ritter, quien se integró a De vuelta al barrio hace una semana. Como se recuerda, Mil Oficios se emitió durante los años 2001 al 2004, y tuvo como protagonista a Adolfo Chuiman en el papel de Renato Reyes.

Cáceres interpretó a Enrique ‘Quique’ Palacios Gómez, más conocido como ‘Kikín’, un mecánico y mujeriego; César Ritter en el papel de Eduardo ‘Lalo’ Chávez; Ugaz a ‘Marianita’ Roca Palacios; y Mónica Torres como Norma Reyes

Podcast recomendado Nadie pone en duda el genio poético de César Vallejo, a la altura de Darío o Neruda. Como prosista tal vez no ha sido comprendido a la altura por no tener la forma rupturista de sus versos, sin embargo, sus relatos, cuentos y única novela quedan para la posteridad. Su relato Paco Yunke demuestra su voluntad revolucionaria y militante. Lo escribió por encargo por un editor madrileño que finalmente lo rechazo por considerarlo demasiado triste. Mi Novela Favorita | podcast Paco Yunque