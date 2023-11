Lucho Cáceres descarta participar en 'El Gran Chef Famosos': "Me gusta, pero no me veo ahí"

‘El Gran Chef Famosos’ es uno de los programas más vistos a nivel nacional que se ha ganado el cariño del público peruano por su formato de aprendizaje en la cocina y la interacción entre los “famosos” que participan en el reality intentando preparar los mejores platos para satisfacer los paladares de los exigentes jueces: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Actualmente, ‘El Gran Chef Famosos’ viene transmitiendo su cuarta temporada tras el éxito de las tres primeras, esperando seguir con el rating que lo ha mantenido como uno de los programas más vistos. Al respecto, Lucho Cáceres confesó que “le gusta” las emisiones de la competencia culinaria de Latina; sin embargo, descartó, por el momento, una pronta participación.

Fue durante una entrevista en el programa de YouTube 'Cinesmero' publicada el último sábado, que el actor peruano mencionó que no se ve en el set teniendo “una falsa alegría” de su parte en ‘El Gran Chef Famosos’ en los días que no cuenta con buen estado de ánimo.

"Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque debes tener una disposición para estar ahí. En primer lugar, estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido? No es como sentarme a conversar contigo", señaló Lucho Cáceres al conductor Hugo Lezama.

Lucho Cáceres es un reconocido actor peruano de películas y series nacionales. | Fuente: Instagram (luchocaceresa)

Por otro lado, ante la consulta sobre la posibilidad de estar en ‘El Gran Chef Famosos’ como un “personaje antagónico”, el exactor de ‘Mil oficios’ y ‘Así es la vida’, sostuvo que podría considerarlo pero que no está en sus planes ahora. “Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar", dijo.

En otro momento, Lucho Cáceres relató su última experiencia en un programa de televisión de formato concurso donde él era uno de los jueces. “En la televisión te piden estar alegre, cuando estuve en el programa de Gisela, me decían sonríe, yo me sentía que estaba bien”, expresó.

Juan Carlos Rey de Castro no descartó estar en ‘El Gran Chef Famosos’

Al contrario de Lucho Cáceres, el actor Juan Carlos Rey de Castro no descartó estar pronto en ‘El Gran Chef Famosos’. El actor que da vida a Martín Seminario en ‘Papá en apuros’ ya había sido invitado junto al elenco de la telenovela y contó que le pareció “una experiencia divertida”.

"A mí me encantaría participar en El Gran Chef Famosos, por supuesto. Mi pasión es la actuación, siempre va a ser mi prioridad, pero si puedo estar en paralelo en algún momento en El Gran Chef Famosos, sería genial", declaró a Infobae.