Lucho Cáceres sobre 'Al fondo hay sitio': "La historia es predecible y absurda en el peor de los sentidos"

Tras el fin de Al fondo hay sitio, muchos fanáticos estuvieron pendientes del cierre de temporada; sin embargo, el actor Lucho Cáceres no está de acuerdo con que una serie tenga tantas temporadas y que la gente esté pendiente del capítulo final. “¿En serio hay alguien que le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, preguntó en su cuenta de Instagram.

Algunos lo apoyaron y otros lo criticaron. Uno de ellos fue Erick Elera, quien interpreta a Joel Gonzáles en la ficción. “Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo, compañero”, escribió en el comentario de la publicación.

Según Lucho Cáceres, Al fondo hay sitio tiene una historia repetitiva y carece de intriga, además, aseguró que la producción es predecible y "estupidizan" a la audiencia. En respuesta a su colega, puso:

“Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo, Erick querido, cine, teatro y televisión, trabajo en esto, pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años. No tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista”, añadió.

El intercambio de palabras continuó y Erick Elera contesó de manera irónica insinuando que fue lento al reaccionar. La discusión siguió y Lucho Cáceres defendió su derecho de expresar sus ideas de manera abierta: “No pierdas nunca la capacidad de indignarte y de decir lo que piensas. Sabes muy bien que no es mi estilo callarme y sabes también que no soy el único que tiene esa percepción. Entiendo a los asalariados que no se atreven a decirlo, pero no todos somos iguales, felizmente”.

Lucho Cáceres no quiere ingresar a El Gran Chef Famosos

Actualmente, El Gran Chef Famosos viene transmitiendo su quinta temporada tras el éxito de las cuatro primeras, esperando seguir con el rating que lo ha mantenido como uno de los programas más vistos. Al respecto, Lucho Cáceres confesó que “le gusta” las emisiones de la competencia culinaria de Latina; sin embargo, descartó, por el momento, una pronta participación.

Fue durante una entrevista en el programa de YouTube 'Cinesmero' publicada el último sábado, que el actor peruano mencionó que no se ve en el set teniendo “una falsa alegría” de su parte en El Gran Chef Famosos en los días que no cuenta con buen estado de ánimo.

"Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque debes tener una disposición para estar ahí. En primer lugar, estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido? No es como sentarme a conversar contigo", señaló Lucho Cáceres.

Por otro lado, ante la consulta sobre la posibilidad de estar en El Gran Chef Famosos como un “personaje antagónico”, el exactor de Mil oficios y Así es la vida, sostuvo que podría considerarlo, pero que no está en sus planes ahora. “Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar", dijo.