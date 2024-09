"Me parece divertido": Lady Gaga revela por qué nunca desmintió el rumor de que era un hombre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante los primeros años de su carrera, Lady Gaga enfrentó un rumor extendido por la prensa y el público que afirmaba que en realidad era un hombre. Ahora, la cantante y actriz revela que este rumor nunca la ofendió ni sintió la necesidad de desmentirlo, ya que no se veía como una víctima de esa "mentira".

Antes del estreno en cines de Joker: Folie à Deux, donde interpreta a Harley Quinn, Gaga apareció en el programa What's Next? The Future with Bill Gates, transmitido por Netflix y conducido por el cofundador de Microsoft.

"La razón por la que no respondí a la pregunta fue porque no me sentía una víctima de esa mentira. Pero también pensaba en lo que pensaría un chico que está siendo acusado de lo mismo al ver que una figura pública como yo siente vergüenza por ello", compartió.

“¿Qué pensaría de que una figura pública como yo sintiera vergüenza?”, agregó. “He estado en situaciones en las que arreglar un rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas”.

¿Qué dijo Lady Gaga sobre los rumores que publican de ella?

Lady Gaga recordó también cómo, desde sus primeros años de carrera, fue objeto de rumores absurdos. Cuando tenía 20 años, los periodistas solían preguntarle si en realidad era un hombre. En 2009, en una entrevista con ABC News, respondió que no le molestaban esos rumores, e incluso señaló que disfrutaba de "la androginia" como parte de su expresión artística.

En 2011, cuando le preguntaron si tenía pene, Gaga respondió con ironía: "A lo mejor lo tengo. ¿Tan terrible sería? ¿Por qué demonios voy a perder mi tiempo y dar un comunicado de prensa sobre si tengo o no un pene?"

En su reciente conversación con Bill Gates, Gaga subrayó que sus actuaciones excéntricas son lo más auténtico de ella como artista, mucho más "que todos los rumores que se cuentan sobre mí para generar más clics". Afirmó que se ha acostumbrado a la "desinformación" y agregó: "Estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí. Soy una artista, me parece divertido".

