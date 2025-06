Lucy Bacigalupo en 'El valor de la verdad': las preguntas que responderá en el temido sillón rojo

La actriz cómica hablará sobre la relación violenta con su exesposo y otros momentos oscuros de su vida, incluyendo una operación que casi le cuesta la vida.

Este domingo, Lucy Bacigalupo revelará los episodios más oscuros de su vida privada que el público desconoce. La actriz cómica se sentará en el temido sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV) para responder las preguntas de Beto Ortiz, en una entrevista donde abordará momentos de violencia, infidelidades e incluso una operación que la dejó al borde de la muerte.

"No sabes la sensación horrible que sentía. Me estaba asfixiando viva, sin poder mover mis piernas, mis manos, mis dedos… solo mis ojos", se le escucha decir en uno de los adelantos del programa. "Yo despierto sin poderme mover y tenía la boca abierta, un tubo adentro, y me estaba ahogando. Me ahogaba", recuerda.

Lucy hablará así de uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado: en diciembre de 2024 fue operada por una dolencia en la columna. La situación se agravó cuando la camilla en la que era trasladada se rompió, provocando una caída que la obligó a someterse a una segunda intervención quirúrgica.

¿Qué preguntas responderá Lucy Bacigalupo?

“¿Sentiste que te morías cuando despertaste de la operación?”, “¿Te golpeaba tu exesposo?”, “¿Te engañaba tu esposo cuando estabas embarazada?”, “¿Has querido suicidarte?” y "¿Culpas a la enfermera de tu accidente?" son algunas de las preguntas que Lucy responderá en el programa, de acuerdo con los adelantos publicados en redes sociales.

Lejos de la comedia, Lucy Bacigalupo revelará una historia de dolor profundo: “Fue horrible porque me sentía tirada en el piso… me sentía horrible. Perdón, pero es muy difícil recordar”, confiesa. En otro momento se le escucha decir: “Fueron segundos terribles, era como una película de terror. Eso lo tengo acá (señala el pecho) y es parte de un tema que todavía no puedo superar”.

¿Cuándo ver a Lucy Bacigalupo en El valor de la verdad?

En el primer avance del programa, la actriz también admite: “Yo he pasado, obviamente, por psicología, psiquiatría. Hay veces que quiero dormir dos, tres días, que no quiero comer… fue un momento muy angustiante en mi vida”.

El episodio completo de Lucy Bacigalupo en El valor de la verdad será emitido este domingo 22 de junio a las 10 p.m., a través de Panamericana y en la cuenta oficial del programa en YouTube. La actriz se sumará así a una lista de invitados que incluye a Pablo Heredia, Darinka Ramírez, Ducelia Echevarría, Ricky Trevitazzo y Jonathan Maicelo, entre otros.

