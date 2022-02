Magaly Medina aclara si todavía mantiene una amistad con Jessica Newton luego de las críticas a su hija por la pedida de mano de Deyvis Orosco. | Fuente: Instagram

Magaly Medina aprovechó la reciente emisión de su programa para aclarar los rumores de una supuesta enemistad con Jessica Newton, luego de haber criticado a Deyvis Orosco, pareja de Cassandra Sánchez De Lamadrid, por haberle pedido la mano por segunda vez durante un concierto por San Valentín.

En el programa "Magaly Tv, la firme", la conductora cuestionó al cantante por entregarle un anillo a su novia por segunda vez, pese que ya se habían comprometido en octubre pasado. Incluso, dio a entender que este gesto era una estrategia de marketing para promocionar las presentaciones del artista.

Las críticas de la periodista habría en puesto en riesgo su amistad con Jessica Newton, quien, desde su cuenta de Instagram, respaldó a la pareja y les recomendó ignorar los comentarios de Medina. De inmediato, los rumores sobre una posible enemistad circularon por las redes sociales.

¿TERMINO LA AMISTAD ENTRE MAGALY MEDINA Y JESSICA NEWTON?

Para aclarar la situación, Magaly se paró frente a cámaras y aseguró que no tiene ningún tipo de enfrentamiento con la exreina de belleza y que en la actualidad siguen siendo amigas. Sin embargo, admitió que las cosas pueden haberse confundido debido a su carácter.

"No estoy peleada con Jessica Newton, lo aclaré hace bastante tiempo. Yo, por lo general, salgo por temporada con algunos amigos y después tenemos otros intereses, cada uno comienza a bifurcar sus caminos y al rato nos encontramos. Tengo amigos que viven fuera y los quiero muchísimo", comentó inicialmente.

"Pero a veces me olvido... ni siquiera me acuerdo de decirle 'hola, cómo estás'. Los que me conocen de cerca saben que soy una amiga muy fría, que no soy muy cariñosa, ni dada a las llamadas, ni a lo meloso. Soy una amiga bastante fría con mis afectos", explicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.