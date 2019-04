Magaly Medina alcanzó su cifra de ráting más baja en lo que va del año. | Fuente: Instagram | Magaly Medina

Magaly Medina alcanzó la cifra más baja de ráting desde que regresó a la televisión. La edición del viernes 12 de abril "Magaly TV: La Firme" obtuvo un promedio de 3,7 puntos de ráting.

Con estos números, el espacio de la popular urraca se ubicó en el puesto 35 del ránking de programas más vistos de la televisión de señal abierta en Perú.

La competencia directa del programa de Magaly Medina consiguió los siguientes promedios: "De vuelta al barrio" 26,9 puntos; "Sres Papis" 26,1; "Amor de familia" 10,2 puntos de ráting.

Por otro lado, "Magaly TV: La Firme" se ubica por debajo de programas de otra franja horaria como "Mujeres al mando", "DR. en Casa", "90 Matinal" y "Se robó mi vida".



LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA



El actor Aldo Miyashiro salió en defensa de Ethel Pozo luego de las críticas de Magaly Medina a su forma de conducir en el programa de fin de semana "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

"No he escuchado las críticas de Magaly, pero Ethel me parece una magnífica conductora. Cuando yo voy a 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' me divierto muchísimo. Ha construido una química muy especial con Yaco (Eskenazi)", dijo en entrevista con el diario Ojo durante la presentación de "Señores Papis", la nueva serie que protagoniza.

'EL Chino' resaltó que Ethel tiene el apoyo del público. "Me parece muy divertida, tiene mucho carisma. Las señoras la aman. Tiene muchas cosas todavía por explorar, me cae muy bien. Creo que no es casualidad que el programa sea el más visto los fines de semana", comentó.

Hace unos días, Magaly Medina criticó la forma de conducir de Ethel Pozo y la comparó con su madre, Gisela Valcárcel comentando que ella solo está en televisión por su mamá. "Solo porque tienes un nombre y un apellido que te vincula con Gisela has conseguido la conducción del programa. Yo no te hubiera contratado por nada del mundo.