"Se fue en mis brazos": Magaly Medina afectada por la partida de su querida mascota Ozzy

La presentadora de televisión Magaly Medina anunció en sus redes sociales la muerte de su mascota, su perro Ozzy, un bichón maltés que la acompañó durante 16 años. La noticia conmovió a sus seguidores, quienes fueron sido testigos de los cuidados que la popular 'Urraca' siempre demostró por sus animales.

La noche del domingo, la figura de ATV compartió en su cuenta de Instagram una fotografía abrazando a su mascota. "Anoche, mi Ozzy nos dejó luego de brindarnos su compañía amorosa durante 16 años. Él se fue en mis brazos y en los de nuestra Mayra, que siempre lo cuidó con mucho cariño", escribió.

Medina es conocida por ser una 'Dog lover' o amante de los perros, a quienes considera parte de su familia. Es habitual verla compartir diversas fotografías con sus perros, incluyendo otros de raza Pomerania. En el pasado, incluso fue noticia por las celebraciones de cumpleaños que organizaba para sus fieles compañeros.

Magaly Medina lamenta la muerte de su mascota. | Fuente: Instagram: Magaly Medina

Magaly Medina y su amor por sus mascotas: "Voy a ser abuela"

En abril de 2023, Magaly Medina anunció en su cuenta de Instagram que se convertiría en abuela. Sin embargo, la noticia paso del asombro a las risas al descubrirse que no se trataba de un nieto humano, sino del embarazo de su querida mascota, una pomerania llamada Chanel.

"Les tengo una noticia grandiosa... ¡Voy a ser abuela!”, declaró Medina en un video que se viralizó. Lo que muchos interpretaron como una insinuación de que su hijo tendría descendencia, en realidad se trataba de la próxima maternidad de Chanel, quien tuvo tres cachorros.

"Mi bebita linda, ella tiene más de dos años. Yo la había salvado de mi esposo, que quería que la cruzara con Aston (su otro perro). Cada vez que estaba en celo, yo le ponía su calzoncito rojo y la apartaba del otro perrito, que la perseguía. Pero esta vez no pude salvarla, así que está preñada", había comentado.

Medina explicó que su perrita necesitó una cesárea para dar a luz, por lo que tanto ella como su esposo, el notario Alfredo Zambrano, estuvieron preocupados por su bienestar. "Somos abuelos primerizos", dijo entre risas.

Previamente, la presentadora había hecho un llamado a sus seguidores para recibir recomendaciones sobre cómo cuidar adecuadamente a una perrita preñada. "Acepto toda clase de consejos, es la primera vez que tengo una perrita hembra, siempre he tenido machitos. No sé cómo se les cuida, no sé si les debo preparar una cama o un lugar especial... Estoy más nerviosa como si yo fuera a dar a luz”, confesó. "Mi esposo es el más preocupado, dice que le contratemos una enfermera a Chanel... pero yo, a tanto, no llego".

Magaly Medina en una foto del recuerdo al lado de sus engreídos Ozzy y Chanel.Fuente: Facebook: Magaly Medina

