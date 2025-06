Yahaira Plasencia defiende uso de la frase "Dame luz" y dice no temer a posible demanda de Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia afirma no temer a una posible demanda de su expareja Jefferson Farfán por el uso de la frase “Dame luz” tanto en sus presentaciones como en los contenidos donde promociona sus canciones en redes sociales.

La popular ‘Reina del totó’ resaltó que dicha frase es muy utilizada por las personas y que no tendría por qué afectar en algo su uso en sus canciones y videos que comparte.

“No voy a hablar de ese tema porque creo que es una frase que hasta mi mamá la dice muchas veces”, manifestó Plasencia al ser consultada sobre una posible demanda del exfutbolista tal como ocurrió con Darinka Ramírez.

Por otro lado, la salsera mencionó que “no ve nada de malo” en que siga usando la frase para promocionar sus canciones, tal como se vio en un video de Tik Tok donde le dice a una de sus compañeras: “Dame luz” mientras está en la oscuridad.

“Aparte, no le veo nada de malo. Es una frase que cualquiera puede decir. Yo estaba a oscuras y le dije: ‘Oye alúmbrame, dame luz’. Pero no es por incomodar ni molestar a nadie. Yo nunca he hablado de nadie. Yo no me meto con nadie. Yo vivo mi vida tranquila”, sostuvo Plasencia en una entrevista con América Hoy.

Yahaira Plasencia viene promocionando nueva canción con supuesta referencia a Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia sobre frase ‘Dame luz’: “Me gusta como suena”

Yahaira Plasencia además recalcó que el uso de la frase se debe también a un pedido de sus seguidores, quienes le piden que la diga. “A la gente le gusta, es pegajosa. Yo la uso porque me gusta cómo suena, no por otra cosa”, agregó.

En ese sentido, la intérprete de ‘Acaríciame’ explicó que al usar la frase “Dame luz” no busca mandar indirectas a su expareja ni tampoco generar revuelo con Xiomy Kanashiro. “No tengo por qué dejar de hacerlo. Si a alguien le molesta, es su problema, no el mío”, acotó.

Por último, Yahaira Plasencia consideró que no está infringiendo ninguna ley al usar la frase por lo que considera no hay un sustento legal para una posible demanda.

“No estoy cometiendo ningún delito. No estoy usando un nombre artístico registrado ni apropiándome de una obra. Es solo una frase”, agregó.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

¿Yahaira Plasencia lanzará canción con 'indirecta' a Jefferson Farfán?

Las tensiones entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán volvieron a generar polémica, esta vez en el terreno musical. Luego de que el exfutbolista afirmara en su podcast que ya no escucha salsa y prefiere la cumbia, la cantante publicó un adelanto de su nueva canción, cuyas letras fueron interpretadas por muchos como una respuesta a su expareja.

En el tema, Yahaira menciona a un “galáctico”, apodo con el que Farfán se ha identificado desde que debutó como creador de contenido digital. La letra también hace alusión a situaciones que varios seguidores vinculan con la pasada relación entre ambos.

Uno de los versos más comentados dice: “Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático y si hablas de mí que sea con nombre y apellido pa’ que se enteren de todo lo que te has perdido”.

La canción de Yahaira Plasencia —que aún se desconoce el nombre— continúa con frases que refuerzan esa supuesta conexión: “Todo lo que ves se lo aprendió con la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona, mete muchos goles, pero está fuera de zona”.

“Bebé, ya fuiste, en un vaso de agua tú solito te hundiste, deja de tomar que eso no quita lo triste, parece un chiste. Pasó tu tiempo, ya me perdiste. ¿Qué te pasó? ¿No que muy machito?”.

