Korina Rivadeneira confesó que estuvo a punto de separarse de Mario Hart: "Me fui de la casa"

Korina Rivadeneira confesó que estuvo a punto de terminar su matrimonio con Mario Hart. La modelo venezolana se animó a hablar de su relación con el piloto de carreras y reveló haber sufrido de varias crisis de pareja que por poco terminan con su relación de más de nueve años.

“Hemos pasado por la crisis de los cuatro años, de los siete años, tal cual. Es bueno que se presenten porque nos hace autoanalizarnos y ver en qué podemos mejorar”, comentó la ex actriz de Al fondo hay sitio mientras reflexionaba sobre la sostenibilidad del matrimonio y la importancia de la comunicación en el mismo.

En ese sentido, la también exparticipante de El gran chef famosos recalcó que ella y Mario Hart tienen personalidades diferentes por lo que no siempre se llevan bien. “Somos como el agua y el aceite. Somos extremos en cuanto a lo que sentimos o pensamos”, manifestó Rivadeneira a Trome.

Del mismo modo, la también exconcursante de Combate y Esto es guerra mencionó que una vez se fue de su casa al no poder llevarse bien con su esposo. “Me fui de la casa y estuve diez días quedándome en la casa de mi amiga, pero fue al inicio. Sin embargo, hemos madurado y aprendido a conversar”, sostuvo.

Korina Rivadeneira y Mario Hart se casaron el 22 de abril de 2017. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira: “El matrimonio es un trabajo arduo”

Korina Rivadeneira también contó que llegó a realizar terapia de pareja junto a Mario Hart para poder sobrellevar sus diferencias y mejorar la convivencia de esposos.

En otro momento, la actriz de Mi amor el wachimán recordó que hubo una tercera persona que quiso interponerse en su romance con Hart. “Era muy insistente, pero gracias a Dios se pudo superar rápidamente”, agregó la actriz sin dar el nombre.

Por otro lado, Korina Rivadeneira mencionó que, si bien no es celosa, no perdonaría una traición de su pareja. Del mismo modo, aseguró que la lealtad, para ella, es uno de los valores más importantes en un matrimonio. “El matrimonio es un trabajo arduo”, añadió.

Finalmente, Rivadeneira reiteró que no está en sus planes tener más hijos con Mario Hart debido a las responsabilidades que ambos tienen con sus dos pequeños. “Por ahora, decidimos no tener más hijos”, señaló.

Korina Rivadeneira es una actriz y modelo venezolana que radica en el Perú desde el 2011. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira denunció ataques xenófobos en redes sociales

Korina Rivadeneira reveló que su reciente debut como conductora en el programa Desvelados estuvo a punto de ser opacado por las críticas y comentarios negativos, muchos de ellos con tintes xenófobos, que incluso la hicieron dudar de su capacidad para asumir este nuevo reto.

“Había altas expectativas, pero los comentarios que recibía en redes… ¡No sabes lo que era! Había de todo, buenos y malos, pero había muchos malos que me daban terror. Me dio pánico empezar todo esto", relató la esposa de Mario Hart en una entrevista con Verónica Linares.

Debido a las críticas y comentarios malintencionados, la exchica reality llegó a cuestionarse si realmente podría asumir el reto de hacer un programa en vivo. "Yo decía: 'Dios, ¿de verdad esto es para mí?'", recordó. Sin embargo, encontró cierto alivio al notar que la mayoría de los comentarios más hirientes venían de "cuentas fantasmas".

En otra ocasión, Korina Rivadeneira dijo que fue juzgada y minimizada por supuestamente no tener la capacidad para conducir un espacio televisivo y, además, por no ser peruana. "Me decían: '¿Cómo llaman a cualquier persona para que sea conductora? Encima es de otro país, debería ser una peruana’”, acotó.

