Aunque está alejado de la televisión, Rodrigo González se mantiene al tanto con el acontecer de la farándula local. A través de un video en Instagram, se refirió al reciente enfrentamiento entre Magaly Medina y Mirella Paz.

Como se recuerda, la popular 'Urraca' se burló de la salida de la modelo del programa "Mujeres al mando" ─dijo que no tenía "ángel" y que solo aparecía para "probar la comida"─ a lo que esta le respondió llamándola "vieja payasa y ridícula".

Si bien el popular 'Peluchín' no defendió a ninguna, sí le envió un consejo a Mirella Paz ya que su ataque le pareció de nivel primario.

"Si bien nadie necesita acá que yo la defienda, como en este caso Magaly [Medina], hay un tema que sí me llama la atención. Tú no puedes juzgar, ni responderle a una persona metiéndose con la edad y luego reclamar que se dedica a destruir a las mujeres", inició Rodrigo González en un video, por Instagram, dirigido a la exconductora de "Mujeres al mando".

'Peluchín' hizo hincapié en que al salir en televisión hay que recibir tanto las críticas como los halagos. "Los dos hay que tomarlos de la misma forma" y "aceptar con humildad las críticas y con educación".

Asimismo, señaló que Magaly Medina solo dijo a su manera la verdad sobre Mirella Paz. "Si tú no trasciendes, no es por culpa de una crítica de espectáculos, es culpa tuya y del productor pensando que podías dar la talla, pero no la das", sentenció el exconductor de "Válgame Dios".