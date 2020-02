Magaly Medina calmó a Yahaira Plasencia antes de entrevistarla. | Fuente: Instagram

La entrevista que tuvo Yahaira Plasencia con Magaly Medina en su programa “Magaly Tv. La Firme”, generó una serie de titulares en las portadas de distintos medios debido a las declaraciones de la cantante.

Sin embargo, la conductora contó que antes de que se realizara el programa, tuvo que calmar a la artista porque había sufrido un “ataque de pánico”.

“Yahaira Plasencia era mi invitada y si la gente quería sangre tampoco es que le voy a crucificar simplemente por el hecho que la gente quiere sangre. Así no funcionan las cosas”, aseguró Magaly Medina.

Además, confesó que muchos personajes del espectáculo tienen miedo de ir a su programa porque les da “ataques de nervios antes de querer venir” y la razón sería porque los enfrenta para que cuenten la verdad:

"Eso es algo que debe cambiar porque creo que la gente (de Chollywood) debe empezar a enfrentarse”.

Magaly Medina dijo también que siempre conversa con sus invitados antes de entablar la entrevista y la excepción no fue Yahaira Plasencia. “El público quiere un show y no íbamos a defraudarlos”, sentenció.

En las imágenes que circularon en las redes sociales se ve cómo la conductora de “Magaly Tv. La Firme” trata de calmar a la intérprete de “Cobarde” y le dice lo siguiente:

“Me dicen que estás nerviosa, yo también estoy nerviosa porque tengo que hacer rating, tenemos que soportar 1:15 de programa, solo con dos cortes comerciales. Así que hay que divertirnos, relájate, pero luego te voy a hacer preguntas que todo el mundo quiere saber”.

Sin embargo, después de todo, su tertulia logró 13 puntos de rating liderando la lista de los más vistos en ese horario. Magaly Medina finalizó asegurando que Yahaira Plasencia es una mujer joven y aún no sabe manejar estas cosas del espectáculo:

“Si ella no me respondía y no se relajaba iba a hacer un monólogo mi entrevista. Es una chica que tiene 25 años y me tiene miedo a mí que soy la ‘monstrua’ de Chollywood, así que tuve que calmarla".