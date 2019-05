Magaly Medina habló sobre el caso de Paolo Guerrero. | Fuente: Composición

Magaly Medina inició su programa de este lunes 13 de mayo hablando de Paolo Guerrero, debido a que el Swissotel presentó una serie de videos de seguridad con los que buscan desestimar la contaminación cruzada que señala el futbolista que ocurrió en su caso.

La conductora de televisión presentó un informe del programa "Día D" donde aparecen las nuevas pruebas del mencionado hotel con las que buscan defenderse en su proceso legal ante Paolo Guerrero.

"En este canal espero que no me boten por hablar de Paolo Guerrero", dijo Magaly Medina antes de presentar el reportaje. Como se recuerda, la popular 'Urraca' fue despedida del Latina (Canal 2) tras hacer un comentario sobre el caso del capitán de la Selección Peruana.

"No es que yo quiera ser una pincha globos en este caso, no. Solo estoy retomando una nota investigatoria del programa 'Día D' donde, además, hay algo que me llama la atención, lo que dice el periodista deportivo Umberto Jara, que la teoría del vaso sucio no es válida porque la concentración de metabolito encontrada en sangre durante el dosaje en Buenos Aires tiene una concentración muy alta", agregó Magaly.

El caso entre el Swissotel y Paolo Guerrero ya se encuentra en la fiscalía y será la justicia la que determine un veredicto, según señaló el programa "Magaly TV: La Firme".

¿PAOLO GUERRERO SE CASA?



Aunque Paolo Guerrero y Alondra García Miró terminaron su relación en el año 2017, el vínculo entre la modelo y Petronila González, madre del capitán de la selección peruana, nunca se quebrantó. La comunicación entre ambas continuó incluso cuando el 'Depredador' mantuvo una relación sentimental con la brasileña Thaísa Leal.

Ahora que la ex chica 'reality' y el delantero nacional han retomado su romance, la mamá Paolo Guerrero reveló qué cualidades hacen de Alondra hacen que tenga una alta estima por ella.

“Es una chiquita que me ve y siempre se preocupa. Me saca a pasear, me dice: vamos para aquí o para allá. Es una buena mujer, así que me parece que será una buena nuera”, mencionó Petronila González, más conocida como “Doña Peta”.

Y ante la posibilidad de que Paolo Guerreo y Alondra García Miró decidan contraer matrimonio, la mamá del futbolista dio el visto bueno a la ex chica 'reality'. Sin embargo, tiene claro que, aunque quiera ver a ambos en el altar, no es ella quien decide en el corazón de su hijo.

“Depende de ellos, uno no puede en el corazón de los hijos. Si deciden, está aprobada”, dijo Petronila González a las cámaras de "Domingo al día".