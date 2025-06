Pablo Heredia responderá si aún ama a Alessandra Fuller en 'El valor de la verdad'

El actor argentino revelará en el sillón rojo nuevos detalles sobre su vida sentimental, incluyendo su vínculo con Alessandra Fuller y Alondra García Miró, además de una confrontación con Paolo Guerrero.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de una primera emisión explosiva y cargada de confesiones, este domingo continúa la participación de Pablo Heredia en El valor de la verdad, y promete ser aún más reveladora. Así lo anticipó Beto Ortiz, conductor del programa, al compartir un nuevo adelanto en sus redes sociales: "Más de sus romances, confesiones y dejando su vida personal al descubierto".

En el último episodio, el actor argentino respondió con la verdad a diez preguntas, la mayoría relacionadas con sus romances mediáticos con figuras como Flavia Laos, Milett Figueroa, Mayra Goñi y Alessandra Fuller. Sin embargo, justo cuando le tocaba contestar la pregunta once —"¿Acabó tu relación con Alessandra Fuller por Alondra García Miró?"— Beto detuvo la dinámica y anunció que el programa continuaría la semana siguiente.

Ahora, con el regreso confirmado, el nuevo avance lanza la pregunta: "¿Estás listo para conocer todo lo que aún no se ha dicho?" Y sí, Heredia revelará más detalles de su agitado historial amoroso, enfrentando nuevas y comprometedoras preguntas en el temido sillón rojo. El programa será emitido este domingo, 15 de junio, desde las 10 p.m. en Panamericana.

¿Qué nuevas preguntas enfrentará Pablo Heredia?

“Siguen los nombres”, se le escucha decir a Beto Ortiz en la promoción de El valor de la verdad. En seguida, Pablo recuerda una conversación comprometedora: “Me manda un mensaje. ‘Pará’, le digo. ‘Mis masajes son mejores’, le digo. ‘Ay bueno, a ver cuándo...’, y Ale vio eso”. “¿El screenshot de la conversación?”, pregunta Beto. “Sí, lo ve y se enojó”, responde el actor.

En otra parte del avance, Heredia lanza frases que abren muchas interpretaciones, sin revelar aún de quién habla exactamente: "En qué momento se pelea con su novio. Nos seguíamos viendo. Estábamos siempre juntos... la amaba muchísimo, estaba muy enamorado. Como que me partió el alma. Aparte ya sabía que yo estaba grabando con ella”.

Una de las preguntas más esperadas y potentes será: “¿Amas a Alessandra Fuller?”. Aunque la respuesta completa no se muestra, en el clip el actor comenta con nostalgia: “Es como que hay algo que se te rompe el alma porque sabes que lo diste todo y no funcionó”.

¿Qué dijo sobre Paolo Guerrero?

El adelanto también muestra un fragmento en el que Pablo habla de Paolo Guerrero, en el contexto de su vínculo con Alondra García Miró, expareja del futbolista. “Supongo que Paolo se entera”, señala Beto. Heredia recuerda: “Yo me levanto, lo miro… era una agresividad tan fuerte que empezamos a discutir. Yo empecé a decir: ‘¡Vos no me podés hacer esto! ¡Vos no me podés tratar así!’, le digo”.

En un avance anterior, Beto Ortiz le preguntó directamente a Pablo: “¿Confrontaste a Paolo Guerrero por Alondra García Miró?”. Esta interrogante no fue planteada durante la primera parte de su participación en el programa, por lo que se espera que este domingo el actor finalmente la responda y arroje más luces sobre su relación con Alondra y el verdadero trasfondo de lo ocurrido con el exfutbolista.

Pablo Heredia reveló romances y momentos polémicos en 'El valor de la verdad', incluyendo su relación con Flavia Laos y su amistad con Milett Figueroa.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

Las preguntas que ya respondió Pablo Heredia en El valor de la verdad

¿Besaste drogado a Flavia Laos?

Sí (verdad) ¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?

*No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Dejaste de comer por 12 días?

Sí (verdad) ¿Se acabó tu romance con Flavia Laos por Patricio Parodi?

Sí (verdad)

¿Tuviste un choque y fuga con Poly Ávila?

Sí (verdad)

¿Besaste a Shirley Arica?

Sí (verdad)

¿Te peleaste con Mayra Goñi?

Sí (verdad) ¿Te dijo Nicola Porcella que es el más guapo de la televisión? (La formuló Gustavo Borjas)

Sí (verdad)

¿Sufría Nicola de depresión?

Sí (verdad)

¿Te ofrecieron 15 mil dólares para tener sexo con un hombre?

Sí (verdad)

¿Perdiste la cabeza por Milett Figueroa?

Sí (verdad)

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis