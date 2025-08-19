Magaly Medina lanza dardo a Jefferson Farfán tras perder juicio: “¡Cómo un ser humano alberga tanto odio!”

La conductora respondió a las acusaciones de Samahara Lobatón y cuestionó nuevamente al exfutbolista, en medio de la condena que enfrenta por violación a la intimidad agravada.

Aunque evitó pronunciarse en su programa sobre el fallo en su contra, Magaly Medina aprovechó la reciente polémica de Samahara Lobatón para lanzar un comentario directo hacia Jefferson Farfán. “¿Cómo un hombre que siempre se queja de ser víctima de los ampays podría armar uno para dañar a alguien?”, dijo la conductora, en referencia a la supuesta influencia del exfutbolista en la ruptura de la influencer con Bryan Torres.

El último domingo, Samahara reveló en El valor de la verdad que Farfán intervino para que su relación no prosperara. “Él escribe un mensaje a Bryan, que yo leí, donde le decía que no saliera conmigo, que no quería meterse en problemas y que le iba a armar un ampay para que lo ampayen con otra mujer… prácticamente humillándome. Yo lo leí del teléfono de Bryan, nadie me lo contó”, afirmó.

Ante estas declaraciones, Magaly respondió desde su programa: “Lo que ella dice es grave. Que el padre de los hijos de tu mamá trate de acercarse a ella para hacerle daño a la madre… terrible. Ese tipo de cosas yo no puedo entender. ¡Cómo un ser humano alberga tanto odio en su corazón! Yo nunca lo entenderé porque no sé lo que es odiar”.

La periodista también cuestionó directamente la idea de “armar un ampay”: “¿Cómo será, no? ¿Cómo armará un ampay el que anda demandando por ampays? ¿Cómo arma un ampay el que siempre se queja de que lo ampayen? ¿En colaboración con qué medios, con qué periodistas? Porque conmigo nunca. Nosotros no nos prestamos a eso. ¿Cómo un hombre que se queja de ser víctima de los ampays podría armar uno para dañar a alguien?”.

La denuncia que perdió Magaly Medina

La periodista Magaly Medina perdió el proceso judicial que le entabló Jefferson Farfán por violación a la intimidad agravada, debido a la difusión de imágenes del interior del departamento multifamiliar del exfutbolista en Miraflores, mostradas en dos informes emitidos en 2019.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema determinó que la conductora de Magaly TV, la firme deberá cumplir dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, convertidos en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de S/300 mil por reparación civil a favor de Farfán.

Jefferson Farfán celebró el fallo judicial con un mensaje en redes: “Todo llega a su tiempo”.Fuente: Instagram: @jefferson_farfan_oficial

La reacción de Magaly Medina tras el fallo

En declaraciones a Trome, Medina señaló que se enteró del fallo a través de los medios. “No tengo ninguna notificación todavía. Me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie!”, dijo.

La conductora también cuestionó la proporcionalidad de la condena: “Lo que está al alcance de la vista, lo que captas con una cámara desde un balcón o terraza, es lo que siempre han hecho los paparazzi. Este no es un juicio civil, es penal. Y me pregunto: en los casos de homicidios, mujeres maltratadas o asesinadas, ¿cuánto reciben las víctimas o sus deudos? Nunca esa cantidad. Me parece una aberración”.

Finalmente, adelantó que evaluará continuar el caso: “El canal es el que paga, pero todavía creo que, si bien es la última instancia, hay otras instituciones a las que acudir”.

