Magaly Medina regaló su entrada del Perú vs. Colombia.

Magaly Medina contó que su esposo Alfredo Zambrano decidió llevarla de vacaciones a Colombia con la condición de alentar juntos a la selección peruana de fútbol, que juega contra el equipo 'cafetero' por la clasificación al mundial Quatar 2022.

"Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones, pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a Barranquilla a ver el partido Perú - Colombia. Es algo que no hago, creo que en Perú no he ido ninguna vez al estadio, salvo a un concierto de música", dijo la conductora en su cuenta de Instagram.

VIAJÓ PARA COMPLACER A SU ESPOSO

Aunque detesta el fútbol, Medina decidió complacer a su esposo y tomar el avión que los llevaría a su destino. "No me gusta el fútbol, pero como dije, mi esposo quiso que lo acompañara; y así como él me acompaña a viajar por el mundo entero, yo también sé darle el gusto", declaró.

Sin embargo, horas antes del partido, la conductora de televisión decidió regalar su entrada. Al notario no le quedó otra opción que ir al estadio junto a un grupo de amigos.

"Los que me conocen ya saben. No voy a ir porque faltaban entradas y he cedido la mía a uno de los amigos del grupo... ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de futbol. Así soy yo, y mi esposo hoy lo ha entendido", dijo a sus seguidores en un nuevo video publicado en la red social.

RENOVACIÓN DE VOTOS

En diciembre pasado, Magaly Medina y Alfredo Zambrano decidieron reafirmar su compromiso con una inolvidable velada acompañados de sus amigos más cercanos. La pareja, al cumplir cinco años de casados, organizaron una celebración por su renovación de votos.

