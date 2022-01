Magaly Medina y Paolo Guerrero | Fuente: Facebook

Magaly Medina se tomó un tiempo para opinar sobre la fiesta que Paolo Guerrero organizó con motivo de su cumpleaños, la misma que tuvo a Daniela Darcourt y La Charanga Habanera como invitados musicales, además de varios futbolistas y la novia del "Depredador", Alondra García-Miró.

Ante el aumento de casos de COVID-19 por la variante ómicron, el inicio de la tercera ola y las medidas que el Gobierno adoptó contra la pandemia, la conductora de televisión consideró que fue una imprudencia del futbolista hacer este tipo de celebración sin respetar los protocolos de seguridad.

"Me parece una gran irresponsabilidad lo que Paolo Guerrero hizo, teniendo en cuenta que a las personas se les prohibió ir a las playas, que son espacios abiertos. Realmente terrible que haya organizado esa reunión", comentó.

En las redes sociales, el delantero de la Selección Peruana de Fútbol también recibió duras criticas por la celebración de su cumpleaños sin adoptar las medidas de seguridad contra el coronavirus.





Paolo Guerrero celebra su cumpleaños con más de 100 invitados, sin cumplir con las medidas sanitarias. Daniela Dancourt anima la fiesta. La @PoliciaPeru no interviene. Puedes ser gran deportista y mal ciudadano. Las niñas y niños no merecen estos ejemplos. Las normas se cumplen. pic.twitter.com/9vJGE2dAXW — María Elena González (@urubambina) January 3, 2022

Videos como estos ya abundan en redes. Esperemos que cada uno de los invitados a la fiesta de Paolo Guerrero, haya asistido con carnet de vacunación y prueba de descarte.

Por otro lado, que bueno que en esta parte del mundo, parece que ya no existiera el Covid. pic.twitter.com/o1lnZJQiBh — GianJesús (@GIANCARLO_ANDIA) January 3, 2022

¿TIENE PREFERENCIA?

Medina también criticó a las autoridades por no actuar a tiempo para prohibir la fiesta, dando a entender que Guerrero tendría alguna preferencia. "Debieron cerrar (clausurar) antes" el local donde se realizó la reunión, "pero como es Paolo Guerrero... Acá, en este país, gente como él tiene corona, los demás debemos sujetarnos a las normas", dijo.

Por otro lado, la periodista también reprobó la conducta de los invitados que asistieron a la celebración y que publiquen fotos y videos en sus redes sociales. "Para ellos es normal. Entonces, yo digo: ¿Para qué sancionar a algunos y a otros no? ¿Para qué hacer una regla que unos van a cumplir y otros no?", se cuestionó.

"Esto va a causar que la próxima vez que se dicten nuevas normas nadie las acate, porque la gente dirá 'si Paolo Guerrero lo hizo, si Jefferson Farfán lo hizo, si todos celebraron y se juntaron e hicieron grandes fiestas con orquestas, ¿por qué el resto no puede?'", agregó a Trome.

Finalmente, Magaly señaló que este episodio le resulta "censurable desde todo punto de vista ético, creo que siendo la figura que es debió festejar en privado con su familia, con su novia, su eterna novia, así la pasaba mejor y punto".

