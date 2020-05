Magaly Medina criticó actitud de Yahaira Plasencia | Fuente: Instagram

Luego que Sergio George revelara que tiene proyectos no solo con Yahaira Plasencia, sino también con Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez, la condutora Magaly Medina le dedicó un mensaje a la intérprete de "Y le dije no".

La presentadora de "Magaly Tv: La firme" consideró que Plasencia reaccionó al ver que su productor musical ya no era de su exclusividad, pues, a los días de conocer los nuevos planes de George, la cantante realizó un live de Instagram.

“Yahaira se ha puesto mosca, se levantó de la cama (...) se enteró que Sergio George habla con Daniela Darcourt, que Amy Gutiérrez ya grabó la canción bajo la producción musical de Sergio George y para qué, qué enfermedad, qué sopita, qué riñones, qué medicamentos. Al toque hizo un vivo con Sergio George desde Nueva York y ella desde Moscú. La desubicación”, comentó la popular “Urraca”.

La conductora de ATV no dudó en usar el sarcasmo para hablar de cómo Yahaira Plasencia se refiere a Sergio George. “Estaba en unos disfuerzos, por Dios", dijo Magaly Medina.

“Ya se dio cuenta que mientras ella estaba viviendo su romance en Moscú con la Foca (Jefferson) Farfán, Sergio George no está perdiendo el tiempo”, aseveró. “Ahora Yahaira no va a ser la única bajo la tutela de este gran productor musical, sino tres peruanas. La atención ya no es solo de Yaha, ahora tendrá la atención dividida entre Daniela, Amy y ella, si es que consigue un vuelo humanitario”, agregó entre risas.

Como se recuerda, el pianista recalcó que él es libre de trabajar con las cantantes que desee, pues señaló que cada una de ellas tienen diferentes talentos para la música.



No obstante, Sergio George afirmó que seguirá trabajando con Yahaira Plasencia, aunque lamentó que sus fanáticos lo ataquen a través de las redes sociales debido a la polémica entre las tres artistas.

“Claro (que sus planes con Yahaira Plasencia continúan), estamos ahora en el tercer tema. Estamos en conversaciones para ver qué tema sacamos”, dijo Sergio George en "América Hoy".